Националиста Дацика приговорили к году лишения свободы за пересечение границы с Эстонией на лодке

В Ленобласти суд города Сланцы приговорил националиста и бойца ММА Вячеслава Дацика к одному году лишения свободы за попытку пересечь границу с Эстонией на лодке. Об этом «Новой газете» рассказала его мать Светлана Дацик.

Таким образом, суд признал его виновным в незаконном пересечении границы (ст. 322 УК). Сторона обвинения просила назначить ему три года лишения свободы. Дацик пояснила, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, ее сын может покинуть исправительное учреждение уже в августе. Где именно он будет отбывать наказание, она не уточнила.

«Он сам и его адвокат будут подавать ходатайство об условно-досрочном [освобождении]. Может быть, выйдет и пораньше», — уточнила она, отметив, что не считает приговор суда справедливым.

Националиста арестовали в конце 2019 года, после того как он пытался переплыть Нарву со знакомым Дмитрием Вечкиным в районе деревни Переволок. Их задержали пограничники. Дацик настаивал, что хотел лишь показать направление своему приятелю, который пытался покинуть Россию.

Это не первая попытка бойца в супертяжелом весе по прозвищу «Рыжий Тарзан» скрыться из страны. В 2007 году суд признал его невменяемым в ходе расследования дела о разбое и назначил ему психиатрическое лечение. Из больницы Дацик сбежал: ему удалось перебраться в Норвегию, однако оттуда его экстрадировали. После этого он получил пять лет, а затем еще 3,5 года лишения свободы за погромы в притонах. На свободу он вышел лишь в феврале 2019 года.