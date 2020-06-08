Материалы
Рубрики
Темы
- Экокатастрофа в Норильске: что известно?5 материалов
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
Путин согласился создать фонд для закупки лекарств, необходимых детям со СМА
Президент Владимир Путин поддержал идею создать фонд помощи детям со спинальной мышечной атрофией (СМА) и другими тяжелыми заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения. Об этом, как передает ТАСС, глава государства заявил на онлайн-встрече с социальными работниками и НКО.
В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сейчас в правительстве готовы проработать создание фонда для помощи детям из тех регионов, власти которых не могут обеспечить им лечение за счет бюджетных средств. Вице-премьер предложила использовать три источника финансирования для его наполнения: средства из федерального и регионального бюджетов, а также деньги местных предпринимателей.
«Возможно, привлечь наш социально ориентированный бизнес, чтобы они вложились в, может быть, такую инфраструктуру, как создание некоего фонда поддержки детей, которые страдают тяжелыми заболеваниями», — заявила она. «Договорились, Татьяна Алексеевна. Давайте сделаем», — согласился с ней Путин.
Детям, страдающим редким генетическим заболеванием, постепенно парализующим мышцы человека, необходимы дорогостоящие препараты: Zolgensma, останавливающий развитие болезни, и Spinraza, обеспечивающий поддерживающую терапию. В России, по данным фонда «Семьи СМА», около тысячи человек со спинальной мышечной атрофией. В некоторых регионах закупают препарат Spinraza, однако в других власти отказывают детям в лечении.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных