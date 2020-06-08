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№ 59 от 8 июня 2020

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Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла

Общество94

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Президент Владимир Путин присвоил главе департамента информации и печати министерства иностранных дел Марии Захаровой высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Захарова стала одной из немногих женщин, получивших такой ранг, который предполагает ряд привилегий. После развала Советского союза его присваивали лишь спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и бывшему постпреду России при ЮНЕСКО Элеоноре Митрофановой, которая сейчас возглавляет Россотрудничество.

Недавно Путин наградил Захарову и постпреда России при ООН Василия Небензю орденом Почета. Это случилось вскоре после того, как официальный представитель российского внешнеполитического ведомства вызвала на дебаты политика Алексея Навального, а затем внезапно отказалась в них участвовать.

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Захарова возглавляет департамент информации и печати с лета 2015 года. На дипломатическую службу она пришла после выпуска из института международных отношений (МГИМО) в 1998 году.

Теги:
sn, посол, мид рф, захарова мария

В Миннеаполисе решили расформировать департамент полиции после убийства афроамериканца Джорджа Флойда 

Общество557

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Городской совет Миннеаполиса проголосовал за роспуск департамента полиции города. Такое решение он принял после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, которое спровоцировало массовые беспорядки по всей стране, сообщает ABC News.

Отказаться от департамента члены совета решили в пользу «структур, которые действительно обеспечивают нам безопасность». Как утверждает телеканал, речь может идти о новой общественной модели контроля за правопорядком, однако конкретных предложений пока представлено не было.

Мэр города Джейкоб Фрей не поддержал это решение, однако число проголосовавших советников позволяет преодолеть его вето.

Миннеаполис стал центром массовых беспорядков после того, как 25 мая местный полицейский почти девять минут душил коленом задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, игнорируя его просьбы остановиться. Флойд умер. После этого по всей стране начались масштабные акции протеста против полицейского произвола и расизма, которые в некоторых штатах привели к погромам.

Теги:
sn, полиция, сша, флойд
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