Городской совет Миннеаполиса проголосовал за роспуск департамента полиции города. Такое решение он принял после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, которое спровоцировало массовые беспорядки по всей стране, сообщает ABC News.

Отказаться от департамента члены совета решили в пользу «структур, которые действительно обеспечивают нам безопасность». Как утверждает телеканал, речь может идти о новой общественной модели контроля за правопорядком, однако конкретных предложений пока представлено не было.

Мэр города Джейкоб Фрей не поддержал это решение, однако число проголосовавших советников позволяет преодолеть его вето.

Миннеаполис стал центром массовых беспорядков после того, как 25 мая местный полицейский почти девять минут душил коленом задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, игнорируя его просьбы остановиться. Флойд умер. После этого по всей стране начались масштабные акции протеста против полицейского произвола и расизма, которые в некоторых штатах привели к погромам.