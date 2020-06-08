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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
В Миннеаполисе решили расформировать департамент полиции после убийства афроамериканца Джорджа Флойда
Городской совет Миннеаполиса проголосовал за роспуск департамента полиции города. Такое решение он принял после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, которое спровоцировало массовые беспорядки по всей стране, сообщает ABC News.
Отказаться от департамента члены совета решили в пользу «структур, которые действительно обеспечивают нам безопасность». Как утверждает телеканал, речь может идти о новой общественной модели контроля за правопорядком, однако конкретных предложений пока представлено не было.
Мэр города Джейкоб Фрей не поддержал это решение, однако число проголосовавших советников позволяет преодолеть его вето.
Миннеаполис стал центром массовых беспорядков после того, как 25 мая местный полицейский почти девять минут душил коленом задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, игнорируя его просьбы остановиться. Флойд умер. После этого по всей стране начались масштабные акции протеста против полицейского произвола и расизма, которые в некоторых штатах привели к погромам.
Мосгоризбирком выступил против избирательных участков на улице для голосования по поправкам в Конституцию
Мосгоризбирком не поддержал идею о дополнительных участках в шатрах на улице для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Еромолаев.
«Мы категорически против всяких шатров для голосования на улицах. Мы совместными усилиями обеспечим необходимые санитарные требования на стационарных участках. И необходимости проводить такое голосование не будет», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Ермолаева, на участках будет организовано круглосуточное видеонаблюдение.
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Москве и Нижегородской области одобрили дистанционное голосование, оно будет проходить в столице с 25 по 30 июня. Ермолов уточнил, что 1 июля можно будет проголосовать только очно.
День голосования по поправкам в Конституцию объявили выходным, досрочное голосование начнется с 25 июня. Среди предлагаемых изменений — закрепление в Конституции понятия бога, определения брака как союза мужчины и женщины. Поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина, дающую ему право избираться на выборах 2024 года, сначала не внесли на сайт электронного голосования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это техническими накладками.