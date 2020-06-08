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№ 59 от 8 июня 2020

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Мосгоризбирком выступил против избирательных участков на улице для голосования по поправкам в Конституцию

Общество290

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Мосгоризбирком не поддержал идею о дополнительных участках в шатрах на улице для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Еромолаев. 

«Мы категорически против всяких шатров для голосования на улицах. Мы совместными усилиями обеспечим необходимые санитарные требования на стационарных участках. И необходимости проводить такое голосование не будет», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Ермолаева, на участках будет организовано круглосуточное видеонаблюдение. 

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Москве и Нижегородской области одобрили дистанционное голосование, оно будет проходить в столице с 25 по 30 июня. Ермолов уточнил, что 1 июля можно будет проголосовать только очно. 

День голосования по поправкам в Конституцию объявили выходным, досрочное голосование начнется с 25 июня. Среди предлагаемых изменений — закрепление в Конституции понятия бога, определения брака как союза мужчины и женщины. Поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина, дающую ему право избираться на выборах 2024 года, сначала не внесли на сайт электронного голосования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это техническими накладками. 

Теги:
голосование, поправки в конституцию, москва, em
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