Мосгоризбирком выступил против избирательных участков на улице для голосования по поправкам в Конституцию

Мосгоризбирком не поддержал идею о дополнительных участках в шатрах на улице для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Еромолаев.

«Мы категорически против всяких шатров для голосования на улицах. Мы совместными усилиями обеспечим необходимые санитарные требования на стационарных участках. И необходимости проводить такое голосование не будет», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Ермолаева, на участках будет организовано круглосуточное видеонаблюдение.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Москве и Нижегородской области одобрили дистанционное голосование, оно будет проходить в столице с 25 по 30 июня. Ермолов уточнил, что 1 июля можно будет проголосовать только очно.

День голосования по поправкам в Конституцию объявили выходным, досрочное голосование начнется с 25 июня. Среди предлагаемых изменений — закрепление в Конституции понятия бога, определения брака как союза мужчины и женщины. Поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина, дающую ему право избираться на выборах 2024 года, сначала не внесли на сайт электронного голосования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это техническими накладками.