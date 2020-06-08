В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и график прогулок

В Москве с 9 июня отменят режимы самоизоляции и цифровых пропусков для выхода из дома, а также график прогулок, передает ТАСС со ссылкой на главу Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — сообщил Ремчуков.

Позже эту информацию подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин. С 9 июня также возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, а также будут отменены ограничения на работу каршеринга. К работе смогут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

С отменой самоизоляции вновь заработают социальные карты, льготники смогут продолжить пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Срок действия неиспользованных проездных билетов москвичи смогут восстановить с 12 июня.

Кроме того, с 16 июня откроются библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, музеи, выставочные залы и зоопарки. Все остальные кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны смогут возобновить работу с 23 июня. Тогда же снимут ограничения на работу детсадов и использование уличных качелей, тренажеров, скамеек. При этом в указе Собянина говорится, что сроки снятия ограничений могут меняться «в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией».

Режим самоизоляции в Москве ранее продлили до 14 июня, а с 1 июня жителям столицы разрешили гулять по графику. Собянин говорил, что режим санитарных ограничений будет действовать до появления вакцины от коронавируса. Однако на прошлой неделе он анонсировал объявление «радикальных решений» по смягчению ограничений.