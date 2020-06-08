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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
В Красноярском крае на голосовании по поправкам в Конституцию проведут розыгрыш квартир, машин и смартфонов
В Красноярском крае на избирательных участках для голосования по поправкам в Конституцию проведут розыгрыш десяти однокомнатных квартир, десяти автомобилей и 50 смартфонов. Внимание на эту информацию на сайте Викторина2020.рф обратило «ТВК Красноярск».
Для участия в викторине на знание Конституции жителям региона необходимо получить соответствующий бланк. На сайте не указано, где это можно сделать до 25 июня, но отмечается, что в дни голосования — с 25 июня по 1 июля — бланк можно получить возле избирательных участков голосования по поправкам. Победителей викторины начнут объявлять с 29 июня.
«Викторина направлена на вовлечение граждан Российской Федерации в развитие системы государственной власти и системы местного самоуправления, на содействие процессу упрочнения правового государства и верховенства права в Российской Федерации и призвана побудить граждан изучить Конституцию Российской Федерации и поправки, вносимые в нее», — сказано на сайте викторины.
Викторина проводится по инициативе красноярского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Его председатель — Светлана Зылевич, которая в январе вместе с сенатором Андреем Клишасом презентовала изменения в Конституцию на заседании региональной Общественной палаты.
Россия открывает границы для выезда граждан в другие страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками
Россия решила открыть границы для выезда граждан в другие страны на работу, учебу, лечение, а также ухода за родственниками. Слова премьера Михаила Мишустина приводит РИА Новости.
Помимо этого, разрешается въезд иностранцев в Россию для ухода за родственниками или лечения. Соответствующие указы, отметил премьер, уже подписаны.
Россия полностью закрыла границы в конце марта из-за пандемии. Пересекать их разрешили лишь отдельным категориям граждан, среди которых — дипломаты и члены их семей, а также экипажи судов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема о возобновлении авиасообщения между Россией и другими странами находится на повестке дня, но точных дат пока не определили. СМИ рассказывали, что Росавиация готова возобновить полеты в 15 стран, входящих в ЕАЭС и СНГ, с 15 июля.
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