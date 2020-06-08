Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Подписка

Имеем право выходить!

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 59 от 8 июня 2020

Читать номер

В Красноярском крае на голосовании по поправкам в Конституцию проведут розыгрыш квартир, машин и смартфонов

Общество154

1541
 

В Красноярском крае на избирательных участках для голосования по поправкам в Конституцию проведут розыгрыш десяти однокомнатных квартир, десяти автомобилей и 50 смартфонов. Внимание на эту информацию на сайте Викторина2020.рф обратило «ТВК Красноярск».

Для участия в викторине на знание Конституции жителям региона необходимо получить соответствующий бланк. На сайте не указано, где это можно сделать до 25 июня, но отмечается, что в дни голосования — с 25 июня по 1 июля — бланк можно получить возле избирательных участков голосования по поправкам. Победителей викторины начнут объявлять с 29 июня. 

«Викторина направлена на вовлечение граждан Российской Федерации в развитие системы государственной власти и системы местного самоуправления, на содействие процессу упрочнения правового государства и верховенства права в Российской Федерации и призвана побудить граждан изучить Конституцию Российской Федерации и поправки, вносимые в нее», — сказано на сайте викторины.

Викторина проводится по инициативе красноярского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Его председатель — Светлана Зылевич, которая в январе вместе с сенатором Андреем Клишасом презентовала изменения в Конституцию на заседании региональной Общественной палаты.

Теги:
kb, поправки в конституцию, красноярский край

Россия открывает границы для выезда граждан в другие страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками

Общество2 344

2 3441
 

Россия решила открыть границы для выезда граждан в другие страны на работу, учебу, лечение, а также ухода за родственниками. Слова премьера Михаила Мишустина приводит РИА Новости. 

Помимо этого, разрешается въезд иностранцев в Россию для ухода за родственниками или лечения. Соответствующие указы, отметил премьер, уже подписаны. 

Россия полностью закрыла границы в конце марта из-за пандемии. Пересекать их разрешили лишь отдельным категориям граждан, среди которых — дипломаты и члены их семей, а также экипажи судов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема о возобновлении авиасообщения между Россией и другими странами находится на повестке дня, но точных дат пока не определили. СМИ рассказывали, что Росавиация готова возобновить полеты в 15 стран, входящих в ЕАЭС и СНГ, с 15 июля. 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
граница, россияне, иностранцы, россия, em
Больше интересного в вашей ленте
Как избавиться от муравьев в огороде: простой способ
Вы будете видеть меньше такого
Почему проводку не кладут «по диагонали»?
Вы будете видеть меньше такого
Тест: 8 вопросов на ум и эрудицию для людей с высшим образованием
Вы будете видеть меньше такого
Официальный ответ ГИБДД о снижении "нештрафуемого" порога скорости с 20 до 10 км/ч
Вы будете видеть меньше такого
Транспортный налог — 2020: как получить скидку
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Кем бы ты была в Древнем Египте?
Вы будете видеть меньше такого
Самоизоляция: будущее школьного образования
Вы будете видеть меньше такого
Мост на остров Елены во Владивостоке будет стоить почти 60 млрд рублей
Вы будете видеть меньше такого
Растолстевший на карантине кот развеселил соцсети
Вы будете видеть меньше такого
Ксюша и Оксана недавно в детском доме - их родителей больше нет
Вы будете видеть меньше такого
Мороженое без пальмового масла — 7 натуральных марок
Вы будете видеть меньше такого
А в больницах, оказывается, неплохо кормят
Вы будете видеть меньше такого
Диетолог назвала четыре продукта, которые замедляют старение
Вы будете видеть меньше такого
5 деталей во внешности, которые с головой выдают русских за границей
Вы будете видеть меньше такого
5 голливудских пар, для которых разница в возрасте — не помеха
Вы будете видеть меньше такого
Кто по национальности обаятельный актер Сергей Юрский и настоящая фамилия его отца
Вы будете видеть меньше такого
Заглянул посмотреть интерьер 100 летней деревенской избы, и был приятно удивлен.
Вы будете видеть меньше такого
Жестокая доброта: почему никогда нельзя жалеть слабых сотрудников и как от них избавиться
Вы будете видеть меньше такого
Томичей просят воздержаться от похода на Центральный рынок
Вы будете видеть меньше такого
У соседа в гараже увидел 26-летний мотоцикл Honda. Показываю, что такое настоящее японское качество из 90-х.
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera