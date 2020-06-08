В Красноярском крае на голосовании по поправкам в Конституцию проведут розыгрыш квартир, машин и смартфонов

В Красноярском крае на избирательных участках для голосования по поправкам в Конституцию проведут розыгрыш десяти однокомнатных квартир, десяти автомобилей и 50 смартфонов. Внимание на эту информацию на сайте Викторина2020.рф обратило «ТВК Красноярск».

Для участия в викторине на знание Конституции жителям региона необходимо получить соответствующий бланк. На сайте не указано, где это можно сделать до 25 июня, но отмечается, что в дни голосования — с 25 июня по 1 июля — бланк можно получить возле избирательных участков голосования по поправкам. Победителей викторины начнут объявлять с 29 июня.

«Викторина направлена на вовлечение граждан Российской Федерации в развитие системы государственной власти и системы местного самоуправления, на содействие процессу упрочнения правового государства и верховенства права в Российской Федерации и призвана побудить граждан изучить Конституцию Российской Федерации и поправки, вносимые в нее», — сказано на сайте викторины.

Викторина проводится по инициативе красноярского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Его председатель — Светлана Зылевич, которая в январе вместе с сенатором Андреем Клишасом презентовала изменения в Конституцию на заседании региональной Общественной палаты.