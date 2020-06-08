Россия открывает границы для выезда граждан в другие страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками

Россия решила открыть границы для выезда граждан в другие страны на работу, учебу, лечение, а также ухода за родственниками. Слова премьера Михаила Мишустина приводит РИА Новости.

Помимо этого, разрешается въезд иностранцев в Россию для ухода за родственниками или лечения. Соответствующие указы, отметил премьер, уже подписаны.

Россия полностью закрыла границы в конце марта из-за пандемии. Пересекать их разрешили лишь отдельным категориям граждан, среди которых — дипломаты и члены их семей, а также экипажи судов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема о возобновлении авиасообщения между Россией и другими странами находится на повестке дня, но точных дат пока не определили. СМИ рассказывали, что Росавиация готова возобновить полеты в 15 стран, входящих в ЕАЭС и СНГ, с 15 июля.