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№ 59 от 8 июня 2020

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Россия открывает границы для выезда граждан в другие страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками

Общество1 577

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Россия решила открыть границы для выезда граждан в другие страны на работу, учебу, лечение, а также ухода за родственниками. Слова премьера Михаила Мишустина приводит РИА Новости. 

Помимо этого, разрешается въезд иностранцев в Россию для ухода за родственниками или лечения. Соответствующие указы, отметил премьер, уже подписаны. 

Россия полностью закрыла границы в конце марта из-за пандемии. Пересекать их разрешили лишь отдельным категориям граждан, среди которых — дипломаты и члены их семей, а также экипажи судов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема о возобновлении авиасообщения между Россией и другими странами находится на повестке дня, но точных дат пока не определили. СМИ рассказывали, что Росавиация готова возобновить полеты в 15 стран, входящих в ЕАЭС и СНГ, с 15 июля. 

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Теги:
граница, россияне, иностранцы, россия, em
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