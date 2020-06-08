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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом
Врачи выявили коронавирус у бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом политик рассказал в своем инстаграме.
«Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», — написал он.
Экс-мэр попросил своих подписчиков в регионах быть осторожнее и серьезнее относиться к своему здоровью.
Свердловская область, где коронавирусом заразились 7 668 человек, находится на пятом месте по числу заболевших в России. За последние сутки там выявили 249 новых случаев COVID-19. 43 жителя региона после заражения инфекцией скончались.
С начала распространения пандемии в России COVID-19 не обошел стороной политиков, чиновников и деятелей культуры. Так, например, коронавирусом переболели премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и руководители некоторых российских регионов.
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