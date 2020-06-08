Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом 

Врачи выявили коронавирус у бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом политик рассказал в своем инстаграме.

«Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», — написал он.

Скриншот страницы Ройзмана в Instagram

Экс-мэр попросил своих подписчиков в регионах быть осторожнее и серьезнее относиться к своему здоровью.

Свердловская область, где коронавирусом заразились 7 668 человек, находится на пятом месте по числу заболевших в России. За последние сутки там выявили 249 новых случаев COVID-19. 43 жителя региона после заражения инфекцией скончались.

С начала распространения пандемии в России COVID-19 не обошел стороной политиков, чиновников и деятелей культуры. Так, например, коронавирусом переболели премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и руководители некоторых российских регионов.