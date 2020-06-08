Счетная палата обнаружила нарушения в Верховном суде и Мосгорсуде на 5,2 миллиарда рублей

Счетная палата выявила ошибки при расходовании бюджетных средств судебным департаментом Верховного суда на общую сумму более 5,2 миллиарда рублей. О результатах проверки исполнения бюджета в 2019 году сообщает пресс-служба палаты.

Во время проверки аудиторы ведомства выявили 27 нарушений и 17 недостатков в судебном департаменте ВС и подведомственном ему Мосгорсуде. В основном, они связаны с исполнением федеральной целевой программы развития судебной системы в период с 2013 по 2020 год.

Судебный департамент был госзаказчиком и не всегда контролировал сроки сдачи проектной документации. Кроме того, в рамках программы развития вовремя не были сданы в эксплуатацию 12 зданий, а по семи объектам даже не разработали проекты. Предполагалось, что в них разместятся районные и городские суды в разных регионах.

Также, по мнению экспертов Счетной палаты, судебный департамент неэффективно использовал имущество подведомственных организаций. За 2019 год он не учел или же учел с ошибками имущество балансовой стоимостью около 30 миллионов рублей.