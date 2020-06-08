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№ 59 от 8 июня 2020

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Счетная палата обнаружила нарушения в Верховном суде и Мосгорсуде на 5,2 миллиарда рублей

Общество178

178
 

Счетная палата выявила ошибки при расходовании бюджетных средств судебным департаментом Верховного суда на общую сумму более 5,2 миллиарда рублей. О результатах проверки исполнения бюджета в 2019 году сообщает пресс-служба палаты.

Во время проверки аудиторы ведомства выявили 27 нарушений и 17 недостатков в судебном департаменте ВС и подведомственном ему Мосгорсуде. В основном, они связаны с исполнением федеральной целевой программы развития судебной системы в период с 2013 по 2020 год.

Судебный департамент был госзаказчиком и не всегда контролировал сроки сдачи проектной документации. Кроме того, в рамках программы развития вовремя не были сданы в эксплуатацию 12 зданий, а по семи объектам даже не разработали проекты. Предполагалось, что в них разместятся районные и городские суды в разных регионах.

Также, по мнению экспертов Счетной палаты, судебный департамент неэффективно использовал имущество подведомственных организаций. За 2019 год он не учел или же учел с ошибками имущество балансовой стоимостью около 30 миллионов рублей.

Теги:
sn, счетная палата, нарушения, мосгорсуд

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Общество425

425
 

Премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия готова к постепенному открытию туристического сезона. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», — заявил Мишустин. 

Вице-пример Дмитрий Чернышенко рассказал, что запуск межрегиональных туристических поездок планируется с 1 июля. По его мнению, у внутреннего туризма в России десятикратный потенциал роста. «Сейчас на одного россиянина приходится в среднем примерно 0,4 поездки в год, а в странах, которые считаются лидерами по туризму, это 5-7 путешествий за год», — приводит его слова ТАСС. 

Мишустин отметил, что туристическая отрасль — одна из самых пострадавших из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что необходимо заняться ее развитием: «У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм, многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам». 

Регионы должны до 15 июня подготовить планы по возобновлению туризма отрасли вместе с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом.  

В конце мая Мишустин рекомендовал россиянам провести летние отпуска внутри страны, так как это «лучше и безопаснее». Он объяснил это необходимостью снизить риск завоза коронавирусной инфекции из других стран и отмечал, что Всемирная организация здравоохранения пока не давала рекомендаций по снятию ограничений на поездки за границу.

СМИ сообщали о готовности Росавиации частично возобновить международные полеты с 15 июля. Мишустин поручил подготовить возможные варианты их возобновления. На фоне сообщений акции Utair и «Аэрофлота» выросли

Россия полностью закрыла границы в конце марта из-за пандемии. Пересекать их могут лишь отдельные категории граждан, среди которых — дипломаты и члены их семей, а также экипажи судов. 

Теги:
em, мишустин, россия, туризм
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