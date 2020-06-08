Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия готова к постепенному открытию туристического сезона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», — заявил Мишустин.

Вице-пример Дмитрий Чернышенко рассказал, что запуск межрегиональных туристических поездок планируется с 1 июля. По его мнению, у внутреннего туризма в России десятикратный потенциал роста. «Сейчас на одного россиянина приходится в среднем примерно 0,4 поездки в год, а в странах, которые считаются лидерами по туризму, это 5-7 путешествий за год», — приводит его слова ТАСС.

Мишустин отметил, что туристическая отрасль — одна из самых пострадавших из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что необходимо заняться ее развитием: «У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм, многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам».

Регионы должны до 15 июня подготовить планы по возобновлению туризма отрасли вместе с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом.

В конце мая Мишустин рекомендовал россиянам провести летние отпуска внутри страны, так как это «лучше и безопаснее». Он объяснил это необходимостью снизить риск завоза коронавирусной инфекции из других стран и отмечал, что Всемирная организация здравоохранения пока не давала рекомендаций по снятию ограничений на поездки за границу.

СМИ сообщали о готовности Росавиации частично возобновить международные полеты с 15 июля. Мишустин поручил подготовить возможные варианты их возобновления. На фоне сообщений акции Utair и «Аэрофлота» выросли.

Россия полностью закрыла границы в конце марта из-за пандемии. Пересекать их могут лишь отдельные категории граждан, среди которых — дипломаты и члены их семей, а также экипажи судов.