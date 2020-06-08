Суд вернул в полицию протоколы задержанных на пикетах в поддержку Ильи Азара

Тверской районный суд Москвы вернул десять протоколов задержанных во время акции в поддержку арестованного за 15 суток спецкора «Новой газеты» Ильи Азара. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат «Апологии протеста» Федор Сирош.

«Я прибыл на рассмотрение по Кондратьеву, и нас не пустили. Сообщили, что протоколы вернули. Ознакомиться с административным материалом у меня не получается», — рассказал он.

Адвокат предположил, что документы вернули из-за отсутствия состава правонарушения. Ранее суд отправил протокол, составленный на главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотыреву, из-за того, что он был неправильно составлен.

Как следует из картотеки суда, в полицию также вернули протоколы о нарушении правил поведения на митингах, составленные на журналистов «Эха Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр, главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотыреву, главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, автора телеграм-канала Avtozak LIVE Максима Кондратьева, муниципального депутата Елену Филину и других.

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28 мая журналисты, мунициапальные депутаты и активисты вышли на пикет в поддержку спецкора «Новой» Ильи Азара, который был задержан, а затем и арестован на 15 суток за акцию в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции». Каждого, кто вставал с плакатом на Петровке, 38, сотрудники полиции задерживали.