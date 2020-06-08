Первый канал вместо титров фильма «Брат-2» показал кадры протестов в США под песню «Гудбай, Америка»

Вечером 7 июня Первый канал показал фильм Алексея Балабанова «Брат-2», но финальные титры с песней «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус» заменили на кадры протестов в США.

Зрителям показали, как американцы переворачивают и жгут автомобили, разбивают витрины магазинов, а полицейские бьют демонстрантов дубинками и въезжают в группу протестующих. Затем начался эфир программы «Время».

«Главные ценности "свободного мира" трещат под ударами полицейских дубинок, горят в огне разграбленных магазинов, тонут в ярости бескомпромиссного противостояния», — говорит автор в начале сюжета.

В пресс-службе Первого канала сообщили «Подъему», что телеканал не показывает финальные титры фильмов. Изданию уточнили, что в случае с «Братом-2» и его 20-летием представителям Первого канала показалось важным отметить главных создателей картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова, поэтому показ фильма закончился титрами с их именами. «А что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным», — заявили в пресс-службе.

Продюсер фильма Сергей Сельянов в разговоре в «Газетой.Ru» сказал, что телеканал не нарушил закон об авторском праве. На вопрос о личном отношении к изменению изначального облика титров он ответил, что нужно смотреть, как это было сделано — «тупо или талантливо». «Фильм "Брат­-2" видели многие — если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить», — заключил продюсер.