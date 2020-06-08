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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
Открывший стрельбу на юго-западе Москвы скончался в больнице
Мужчина, накануне открывший стрельбу из окна жилого дома недалеко от станции метро «Университет» в Москве, умер в больнице. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете.
По информации агентства, стрелком оказался бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. При задержании его ранили, пострадал также сотрудник Росгвардии. В СК рассказали, что в квартире Павлова обнаружили пустые бутылки из-под крепкого алкоголя и ноотроп «Фенибут».
Москвич открыл стрельбу из окна дома №5 на улице Строителей вечером 7 июня. В результате были ранены двое прохожих. СК возбудил уголовные дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК), хулиганстве (ст. 213 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).
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В России вновь выявили почти 9 тысяч заболевших коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали 8985 новых зараженных коронавирусом, 112 человек скончалось. Об этом сообщает оперштаб.
Накануне в стране выявили на одного заболевшего меньше — 8984. В Москве зарегистрировали меньше четверти от новых случаев COVID-19 в России — 2001. Впервые со 2 июня число заразившихся в столице превышает две тысячи.
Количество зарегистрированных за сутки смертей пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию стало самым низким с 25 мая, когда было выявлено 92 летальных исхода. Чуть меньше половины умерших зафиксировали в Москве, что также стало самым низким показателем с 25 мая.
Общее число заболевших достигло 476 658 пациентов, почти половина из них — 230 688 — выздоровели.
Ранее общее число заразившихся новым типом коронавируса в мире достигло 7 миллионов 15 тысяч человек, число жертв превысило отметку в 400 тысяч. Россия находится на третьем месте в мире по числу зарегистрированных случаев заражения.
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