Открывший стрельбу на юго-западе Москвы скончался в больнице

Мужчина, накануне открывший стрельбу из окна жилого дома недалеко от станции метро «Университет» в Москве, умер в больнице. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете.

По информации агентства, стрелком оказался бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. При задержании его ранили, пострадал также сотрудник Росгвардии. В СК рассказали, что в квартире Павлова обнаружили пустые бутылки из-под крепкого алкоголя и ноотроп «Фенибут».

Москвич открыл стрельбу из окна дома №5 на улице Строителей вечером 7 июня. В результате были ранены двое прохожих. СК возбудил уголовные дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК), хулиганстве (ст. 213 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).