Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Подписка

Имеем право выходить!

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 59 от 8 июня 2020

Читать номер

Открывший стрельбу на юго-западе Москвы скончался в больнице

Общество3 169

3 169
 

Мужчина, накануне открывший стрельбу из окна жилого дома недалеко от станции метро «Университет» в Москве, умер в больнице. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете.

По информации агентства, стрелком оказался бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. При задержании его ранили, пострадал также сотрудник Росгвардии. В СК рассказали, что в квартире Павлова обнаружили пустые бутылки из-под крепкого алкоголя и ноотроп «Фенибут».

Москвич открыл стрельбу из окна дома №5 на улице Строителей вечером 7 июня. В результате были ранены двое прохожих. СК возбудил уголовные дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК), хулиганстве (ст. 213 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
kb, стрельба, москва

В России вновь выявили почти 9 тысяч заболевших коронавирусом

Общество3 083

3 0832
 

В России за последние сутки зафиксировали 8985 новых зараженных коронавирусом, 112 человек скончалось. Об этом сообщает оперштаб.

Накануне в стране выявили на одного заболевшего меньше — 8984. В Москве зарегистрировали меньше четверти от новых случаев COVID-19 в России — 2001. Впервые со 2 июня число заразившихся в столице превышает две тысячи.

Количество зарегистрированных за сутки смертей пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию стало самым низким с 25 мая, когда было выявлено 92 летальных исхода. Чуть меньше половины умерших зафиксировали в Москве, что также стало самым низким показателем с 25 мая.

Общее число заболевших достигло 476 658 пациентов, почти половина из них — 230 688 — выздоровели.

Ранее общее число заразившихся новым типом коронавируса в мире достигло 7 миллионов 15 тысяч человек, число жертв превысило отметку в 400 тысяч. Россия находится на третьем месте в мире по числу зарегистрированных случаев заражения.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
коронавирус, nt
Больше интересного в вашей ленте
Как обычный спичечный коробок помогает получить богатый урожай помидоров
Вы будете видеть меньше такого
7 популярных сливочных масел без пальмового масла и трансжиров
Вы будете видеть меньше такого
Прогноз погоды: синоптики рассказали о тяжёлой погоде в июле-2020
Вы будете видеть меньше такого
Люди делятся снимками, доказывающими, что генетика — это нечто поразительное
Вы будете видеть меньше такого
Ржавеют не под дням, а по часам. ТОП-5 самых слабых к коррозии иномарок в РФ
Вы будете видеть меньше такого
Плющенко показал танец с женой и сыном под Destination Calabria: видео
Вы будете видеть меньше такого
Рекомендовано Каннами 2020: лучшие фильмы, которые стоит посмотреть
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядит идеальная форма для тренировок и идеальная фигура после? Показывает Жизель Оливейра
Вы будете видеть меньше такого
Почему дома строили и строят по 9 этажей, а не по 10, например?
Вы будете видеть меньше такого
6 Ошибок в прическе, которые визуально старят
Вы будете видеть меньше такого
" Великолепный век" сериал и история.Рустем-паша-жизнь и судьба великого визиря Османской империи.
Вы будете видеть меньше такого
Кажется, роза погибла: что можно сделать?
Вы будете видеть меньше такого
Почему я никогда не ставлю подпорки под куст смородины и вам не советую
Вы будете видеть меньше такого
В Нидерландах осушили два канала, на дне которых обнаружили более 700 тысяч артефактов. Показываю находки
Вы будете видеть меньше такого
Почему смотреть в глаза кошке не советуют даже ветеринары
Вы будете видеть меньше такого
Орловцы вскрыли нелегальную продуктовую сеть, опутавшую всю страну
Вы будете видеть меньше такого
Тест: достаточно ли Вы образованы, несколько вопросов на общие знания
Вы будете видеть меньше такого
Лепешки на завтрак,и на обед,и вместо хлебушка.И всего за 10 минут
Вы будете видеть меньше такого
Самый простой узел для крючка с лопаткой. Такой точно не забудешь!
Вы будете видеть меньше такого
Нужно всего 4 см трубы! Крутая струбцина за 5 минут!
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera