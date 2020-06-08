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№ 59 от 8 июня 2020

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В России вновь выявили почти 9 тысяч заболевших коронавирусом

Общество704

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В России за последние сутки зафиксировали 8985 новых зараженных коронавирусом, 112 человек скончалось. Об этом сообщает оперштаб.

Накануне в стране выявили на одного заболевшего меньше — 8984. В Москве зарегистрировали меньше четверти от новых случаев COVID-19 в России — 2001. Впервые со 2 июня число заразившихся в столице превышает две тысячи.

Количество зарегистрированных за сутки смертей пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию стало самым низким с 25 мая, когда было выявлено 92 летальных исхода. Чуть меньше половины умерших зафиксировали в Москве, что также стало самым низким показателем с 25 мая.

Общее число заболевших достигло 476 658 пациентов, почти половина из них — 230 688 — выздоровели.

Ранее общее число заразившихся новым типом коронавируса в мире достигло 7 миллионов 15 тысяч человек, число жертв превысило отметку в 400 тысяч. Россия находится на третьем месте в мире по числу зарегистрированных случаев заражения.

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Теги:
коронавирус, nt

В Германии по запросу США арестовали российского диджея

Общество855

855
 

В Берлине полиция по запросу США арестовала российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

«Семь дней назад [Казначеев] был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете», — говорится в сообщении, которое написали друзья музыканта.

Они предполагают, что персональные данные Казначеева были украдены злоумышленниками, а сам он не причастен к преступлению.

По данным источника ТАСС, Казначеева арестовали за кибермошенничество и отмывании более миллиона долларов в даркнете.. По словам собеседника агенства, музыкант отрицает вину и утверждает, что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие отношения к Казначееву.

Казначеев, проживающий в Берлине, известен под псевдонимом Guttersnipe. Он создает электронную музыку в жанрах техно и техно-хаус.

Теги:
сша, арест, nt
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