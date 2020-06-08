В России вновь выявили почти 9 тысяч заболевших коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали 8985 новых зараженных коронавирусом, 112 человек скончалось. Об этом сообщает оперштаб.

Накануне в стране выявили на одного заболевшего меньше — 8984. В Москве зарегистрировали меньше четверти от новых случаев COVID-19 в России — 2001. Впервые со 2 июня число заразившихся в столице превышает две тысячи.

Количество зарегистрированных за сутки смертей пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию стало самым низким с 25 мая, когда было выявлено 92 летальных исхода. Чуть меньше половины умерших зафиксировали в Москве, что также стало самым низким показателем с 25 мая.

Общее число заболевших достигло 476 658 пациентов, почти половина из них — 230 688 — выздоровели.

Ранее общее число заразившихся новым типом коронавируса в мире достигло 7 миллионов 15 тысяч человек, число жертв превысило отметку в 400 тысяч. Россия находится на третьем месте в мире по числу зарегистрированных случаев заражения.