В Германии по запросу США арестовали российского диджея

В Берлине полиция по запросу США арестовала российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

«Семь дней назад [Казначеев] был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете», — говорится в сообщении, которое написали друзья музыканта.

Они предполагают, что персональные данные Казначеева были украдены злоумышленниками, а сам он не причастен к преступлению.

По данным источника ТАСС, Казначеева арестовали за кибермошенничество и отмывании более миллиона долларов в даркнете.. По словам собеседника агенства, музыкант отрицает вину и утверждает, что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие отношения к Казначееву.

Казначеев, проживающий в Берлине, известен под псевдонимом Guttersnipe. Он создает электронную музыку в жанрах техно и техно-хаус.