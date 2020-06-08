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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
В Германии по запросу США арестовали российского диджея
В Берлине полиция по запросу США арестовала российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.
«Семь дней назад [Казначеев] был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете», — говорится в сообщении, которое написали друзья музыканта.
Они предполагают, что персональные данные Казначеева были украдены злоумышленниками, а сам он не причастен к преступлению.
По данным источника ТАСС, Казначеева арестовали за кибермошенничество и отмывании более миллиона долларов в даркнете.. По словам собеседника агенства, музыкант отрицает вину и утверждает, что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие отношения к Казначееву.
Казначеев, проживающий в Берлине, известен под псевдонимом Guttersnipe. Он создает электронную музыку в жанрах техно и техно-хаус.
РИА Новости: Россия возобновит изготовление ракет «Рокот» без участия Украины
Центр Хруничева (входит в «Роскосмос») возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, Минобороны и Центр Хруничева уже подписали соответствующий контракт. Новая ракета получила название «Рокот-М», утверждает агентство. Носители предполагается выпускать на базе баллистических ракет РС-18Б «Стилет», снимаемых с боевого дежурства.
Ранее ракета «Рокот» выпускалась Россией совместно с Украиной. Однако в 2014 года Киев решил прекратить поставки этой аппаратуры, что затруднило проведение пусков носителей. В 2018 году стало известно о разработке центром Хруничева ракеты «Рокот-2» с отечественной системой управления вместо украинской. СМИ оценивали создание носителя в 3,4 млрд рублей.
Всего по программе «Рокот» военные запустили 35 ракет и вывели на орбиту 75 космических аппаратов. Завершили программу в декабре 2019 года, когда ракета доставила на орбиту спутники связи «Гонец-М». «Рокот» также эксплуатировало Eurockot Launch Services GmbH, которое базируется в Бремене.