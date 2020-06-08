РИА Новости: Россия возобновит изготовление ракет «Рокот» без участия Украины

Центр Хруничева (входит в «Роскосмос») возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, Минобороны и Центр Хруничева уже подписали соответствующий контракт. Новая ракета получила название «Рокот-М», утверждает агентство. Носители предполагается выпускать на базе баллистических ракет РС-18Б «Стилет», снимаемых с боевого дежурства.

Ранее ракета «Рокот» выпускалась Россией совместно с Украиной. Однако в 2014 года Киев решил прекратить поставки этой аппаратуры, что затруднило проведение пусков носителей. В 2018 году стало известно о разработке центром Хруничева ракеты «Рокот-2» с отечественной системой управления вместо украинской. СМИ оценивали создание носителя в 3,4 млрд рублей.

Всего по программе «Рокот» военные запустили 35 ракет и вывели на орбиту 75 космических аппаратов. Завершили программу в декабре 2019 года, когда ракета доставила на орбиту спутники связи «Гонец-М». «Рокот» также эксплуатировало Eurockot Launch Services GmbH, которое базируется в Бремене.