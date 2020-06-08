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№ 59 от 8 июня 2020

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РИА Новости: Россия возобновит изготовление ракет «Рокот» без участия Украины

Общество6

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Центр Хруничева (входит в «Роскосмос») возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, Минобороны и Центр Хруничева уже подписали соответствующий контракт. Новая ракета получила название «Рокот-М», утверждает агентство. Носители предполагается выпускать на базе баллистических ракет РС-18Б «Стилет», снимаемых с боевого дежурства.

Ранее ракета «Рокот» выпускалась Россией совместно с Украиной. Однако в 2014 года Киев решил прекратить поставки этой аппаратуры, что затруднило проведение пусков носителей. В 2018 году стало известно о разработке центром Хруничева ракеты «Рокот-2» с отечественной системой управления вместо украинской. СМИ оценивали создание носителя в 3,4 млрд рублей.

Всего по программе «Рокот» военные запустили 35 ракет и вывели на орбиту 75 космических аппаратов. Завершили программу в декабре 2019 года, когда ракета доставила на орбиту спутники связи «Гонец-М». «Рокот» также эксплуатировало Eurockot Launch Services GmbH, которое базируется в Бремене.

Теги:
kb, центр хруничева, ракеты

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек

Общество145

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Общее число заразившихся новым типом коронавируса в мире достигло 7 миллионов 15 тысяч человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Число жертв превысило отметку в 400 миллионов накануне.

Лидером по числу заболевших остаются США, где выявили больше 1,9 миллиона заражений. Больше всего инфицированных по-прежнему зафиксировано в Нью-Йорке и Нью-Джерси (378 и 164 тысячи случаев соответственно). Жертвами вируса в стране стали уже свыше 110 тысяч человек.

Бразилия занимает второе место по числу зараженных и третье — по числу умерших. С начала эпидемии там зарегистрировали больше 691 тысячи случаев инфицирования и свыше 36 тысяч летальных случаев. 

Однако ранее власти Бразилии приняли решение о частичном сокрытии официальных данных о числе подтвержденных случаев заражения и числе умерших от COVID-19. 5 июня бразильский Минздрав приостановил работу сайта, где отображаются актуальные сведения по заболеваемости в стране.

Россия находится на третьем месте в мире по числу зарегистрированных случаев заражения. По данным на 7 июня, с начала эпидемии инфекция подтвердилась у 467,6 тысяч человек, активными остаются 235 тысяч случаев. Жертвами вируса в стране стали, как сообщает федеральный оперштаб, 5,8 тысяч человек. Некоторые российские регионы уже приступили к ослаблению или снятию ограничений.

Теги:
kb, коронавирус
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