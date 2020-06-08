СМИ сообщили о готовности Росавиации возобновить международные полеты с 15 июля

Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению международных полетов с 15 июля, сообщают РБК и ТАСС со ссылкой на источники.

По их информации, на первом этапе могут возобновиться полеты в 15 стран. РБК пишет, что Росавиация предложит открыть первыми границы со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей, где ситуация с коронавирусом уже стабилизировалась. По данным Интерфакса, речь идет о возобновлении авиасообщения со странами ЕАЭС и СНГ.

Предполагается, что для бизнес-авиации полеты могут открыть «почти во все страны», передает ТАСС. Список стран, с которыми возможно возобновить авиасообщение, Росавиация и Роспотребнадзор определят совместно, но решение будет зависеть и от согласия самих государств на прием рейсов из России. Источник ТАСС уточняет, что вопрос о возобновлении международных полетов обсуждался 6 июня во время совещания, инициированного премьером Михаилом Мишустиным.

Из-за пандемии коронавируса в конце марта Россия закрыла международное авиасообщение. Исключением стали только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. Представители «Аэрофлота» ранее сообщали о возможном возобновлении полетов в другие страны в третьем квартале 2020 года.