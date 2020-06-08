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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
Что произошло за ночь 8 июня. Коротко
Общество1 645
«Новая газета»редакция
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- В мире более 7 миллионов человек заразились COVID-19, 402 тысячи — умерли. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших в США (1,9 миллиона), Бразилии (691 тысяч) и России (467 тысяч). По числу летальных случаев также лидирует США (110 тысяч), далее идут Великобритания (более 40 тысяч) и Бразилия (36 тысяч).
- В Москве умер еще 51 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию, сообщает Минздрав города. Этот показатель стал самым низким с 25 мая, когда за сутки в столице была зафиксирована 41 смерть.
- Росавиация направит в Роспотребнадзор предложения по возобновлению международных полетов с 15 июля. По информации РБК и ТАСС, на первом этапе могут возобновиться полеты в 15 стран, где ситуация с коронавирусом уже стабилизировалась.
- Счетная палата нашла нарушения расходования бюджетных средств в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на более чем 5,2 миллиарда рублей. Большая часть нарушений связана с реализацией Федеральной инвестиционной адресной программы, в которой судебный департамент исполнял функцию госзаказчика. В частности, по этой программе не введены вовремя 12 объектов капитального строительства.
- В Москве около станции метро «Университет» неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома, в результате чего ранил двоих человек. Позже во время штурма мужчина ранил сотрудника правоохранительных органов. Самого стрелка задержали, он также получил ранение.
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Теги:коронавирус, nt
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