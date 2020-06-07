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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
В Москве мужчина открыл стрельбу из окна дома. Обновлено
Неподалеку от станции метро «Университет» в Москве неизвестный открыл стрельбу из окна. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Мужчина вел огонь из дома №5 на улице Строителей. По данным ТАСС, он ранил двух человек. Телеграм-канал «112» уточняет, что среди пострадавших — мужчина с ранением ноги и женщина, которой стрелок попал в руку. Пока что злоумышленник не задержан, из какого оружия он стрелял, неизвестно.
Обновление
23:40 В столичном главке МВД заявили ТАСС, что сотрудников полиции среди пострадавших нет. Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что пострадал полицейский.
Как рассказали агентству РИА Новости в правоохранительных органах, стрелявший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Телеграм-канал «112» также назвал имя стрелка, который, предположительно, является бывшим директором завода «Серп и Молот».
Следственный комитет уже возбудил два уголовных дела: о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК) и о хулиганстве (ст. 213 УК).
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