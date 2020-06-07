Московская полиция задержала участницу пикета против поправок в Конституцию

В Москве у здания Администрации президента полицейские задержали активистку Анну Лойко, которая вышла с одиночным пикетом против поправок в Конституцию. Об этом сообщает «ОВД-инфо».

Девушка держала в руках плакат «Хуже все ближе. Нет поправкам!». Правоохранители причину задержания ей не сообщили. Сейчас она остается в ОВД «Китай-город», к ней едет адвокат от «ОВД-инфо».

Голосование по поправкам в Основной закон, перенесенное из-за пандемии, пройдет 1 июля, этот день объявлен выходным. В Москве и Нижегородской области будет предусмотрено не только очное, но и дистанционное голосование через портал госуслуг. В Конституции предлагают закрепить определение брака как союза мужчины и женщины, а также обнуление президентских сроков Путина, дающее ему право избираться на выборах 2024 года.