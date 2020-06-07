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№ 58 от 5 июня 2020

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Московская полиция задержала участницу пикета против поправок в Конституцию

Общество102

102
 

В Москве у здания Администрации президента полицейские задержали активистку Анну Лойко, которая вышла с одиночным пикетом против поправок в Конституцию. Об этом сообщает «ОВД-инфо».

Девушка держала в руках плакат «Хуже все ближе. Нет поправкам!». Правоохранители причину задержания ей не сообщили. Сейчас она остается в ОВД «Китай-город», к ней едет адвокат от «ОВД-инфо».

Голосование по поправкам в Основной закон, перенесенное из-за пандемии, пройдет 1 июля, этот день объявлен выходным. В Москве и Нижегородской области будет предусмотрено не только очное, но и дистанционное голосование через портал госуслуг. В Конституции предлагают закрепить определение брака как союза мужчины и женщины, а также обнуление президентских сроков Путина, дающее ему право избираться на выборах 2024 года. 

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Теги:
sn, конституция, пикеты, задержания

Трамп распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона

Общество445

445
 

Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона в связи со стабилизацией ситуации с протестами. Об этом Трамп сообщил в твиттере. 

«Все находится под полным контролем. Они (военные — ред.) поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится», — заявил американский лидер. Он добавил, что прошлой ночью было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось. 

Нацгвардию ввели в Вашингтон из-за протестов, вспыхнувших в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания в Миннеаполисе штата Миннесота. Когда его душили, он кричал, что ему нечем дышать. Полицейских, задерживавших Флойда, арестовали. Помимо Вашингтона, акции начались в десятках американских городов, для подавления беспорядков тоже привлекали Нацгвардию. 

Акции против полицейского насилия и расизма также проходят в Европе, периодически они сопровождаются задержаниями. Так, на вчерашних протестах в Берлине задержали 90 человек. 

В Лондоне накануне произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями. Британская полиция отметила, что в целом акция прошла мирно, было несколько задержаний, но вечером, когда многие протестующие ушли из центра Лондона, оставшиеся участники акции прибегли к насилию. В результате пострадали 23 полицейских. 

Теги:
em, флойд, нацгвардия, сша, трамп
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