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№ 58 от 5 июня 2020

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Трамп распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона

Общество55

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Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона в связи со стабилизацией ситуации с протестами. Об этом Трамп сообщил в твиттере. 

«Все находится под полным контролем. Они (военные — ред.) поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится», — заявил американский лидер. Он добавил, что прошлой ночью было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось. 

Нацгвардию ввели в Вашингтон из-за протестов, вспыхнувших в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания в Миннеаполисе штата Миннесота. Когда его душили, он кричал, что ему нечем дышать. Полицейских, задерживавших Флойда, арестовали. Помимо Вашингтона, акции начались в десятках американских городов, для подавления беспорядков тоже привлекали Нацгвардию. 

Акции против полицейского насилия и расизма также проходят в Европе, периодически они сопровождаются задержаниями. Так, на вчерашних протестах в Берлине задержали 90 человек. 

В Лондоне накануне произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями. Британская полиция отметила, что в целом акция прошла мирно, было несколько задержаний, но вечером, когда многие протестующие ушли из центра Лондона, оставшиеся участники акции прибегли к насилию. В результате пострадали 23 полицейских. 

Теги:
em, флойд, нацгвардия, сша, трамп
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