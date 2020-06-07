Трамп распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона в связи со стабилизацией ситуации с протестами. Об этом Трамп сообщил в твиттере.

«Все находится под полным контролем. Они (военные — ред.) поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится», — заявил американский лидер. Он добавил, что прошлой ночью было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось.

Нацгвардию ввели в Вашингтон из-за протестов, вспыхнувших в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания в Миннеаполисе штата Миннесота. Когда его душили, он кричал, что ему нечем дышать. Полицейских, задерживавших Флойда, арестовали. Помимо Вашингтона, акции начались в десятках американских городов, для подавления беспорядков тоже привлекали Нацгвардию.

Акции против полицейского насилия и расизма также проходят в Европе, периодически они сопровождаются задержаниями. Так, на вчерашних протестах в Берлине задержали 90 человек.

В Лондоне накануне произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями. Британская полиция отметила, что в целом акция прошла мирно, было несколько задержаний, но вечером, когда многие протестующие ушли из центра Лондона, оставшиеся участники акции прибегли к насилию. В результате пострадали 23 полицейских.