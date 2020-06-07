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№ 58 от 5 июня 2020

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Главный раввин России заразился COVID-19

Общество62

62
 

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в его пресс-службе. 

Лазар находится под наблюдением врачей. В пресс-службе добавили, что его состояние не вызывает особых опасений. 

Лазару 56 лет, он возглавляет российскую Федерацию еврейских общин с 2000 года. По его духовным попечительством были возрождены общины более чем в 350 городах России и СНГ. 

Дополняется

Теги:
россия, коронавирус, em

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ

Общество599

599
 

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ. Об этом «Новой газете» сообщил депутат Евгений Ступин. 

Такое решение принял пленум партии. Ступин сам не присутствовал на пленуме, но, со слов коллег, которые там были, он сказал, что есть две причины, по которым Шувалову исключили из партии. Первая — отсутствие партийной дисциплины при голосовании за бюджет города. Ступин объяснил, что Шувалова, он и еще ряд депутатов проголосовали против него, но горком КПРФ рекомендовал воздержаться. Вторая причина — круглый стол с Алексеем Навальным, который организовала Шувалова. Он в итоге не состоялся

Ступин добавил, что теоретически оспорить решение пленума можно. Однако, насколько ему известно, Шувалова не собирается этого делать.

Шувалова стала депутатом Мосгордумы от КПРФ в 2014 году. На прошлогодних выборах ее вновь избрали как парламентария от 44 округа (районы Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка). 

Теги:
em, партия, кпрф
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