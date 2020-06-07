Главный раввин России заразился COVID-19

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ. Об этом «Новой газете» сообщил депутат Евгений Ступин.

Такое решение принял пленум партии. Ступин сам не присутствовал на пленуме, но, со слов коллег, которые там были, он сказал, что есть две причины, по которым Шувалову исключили из партии. Первая — отсутствие партийной дисциплины при голосовании за бюджет города. Ступин объяснил, что Шувалова, он и еще ряд депутатов проголосовали против него, но горком КПРФ рекомендовал воздержаться. Вторая причина — круглый стол с Алексеем Навальным, который организовала Шувалова. Он в итоге не состоялся.

Ступин добавил, что теоретически оспорить решение пленума можно. Однако, насколько ему известно, Шувалова не собирается этого делать.

Шувалова стала депутатом Мосгордумы от КПРФ в 2014 году. На прошлогодних выборах ее вновь избрали как парламентария от 44 округа (районы Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка).