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№ 58 от 5 июня 2020

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Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ

Общество212

212
 

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ. Об этом «Новой газете» сообщил депутат Евгений Ступин. 

Такое решение принял пленум партии. Ступин сам не присутствовал на пленуме, но, со слов коллег, которые там были, он сказал, что есть две причины, по которым Шувалову исключили из партии. Первая — отсутствие партийной дисциплины при голосовании за бюджет города. Ступин объяснил, что Шувалова, он и еще ряд депутатов проголосовали против него, но горком КПРФ рекомендовал воздержаться. Вторая причина — круглый стол с Алексеем Навальным, который организовала Шувалова. Он в итоге не состоялся

Ступин добавил, что теоретически оспорить решение пленума можно. Однако, насколько ему известно, Шувалова не собирается этого делать.

Шувалова стала депутатом Мосгордумы от КПРФ в 2014 году. На прошлогодних выборах ее вновь избрали как парламентария от 44 округа (районы Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка). 

Теги:
em, партия, кпрф

СМИ: в Подмосковье похитили сына адвоката. Защитник проходит свидетелем по делу банды Гагиева

Общество1 003

1 003
 

В Подмосковье СК возбудил дело о похищении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК), сообщается на сайте ведомства.

ТАСС, РБК и Baza пишут, что речь идет о пропаже 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника. По данным СК, юноша, когда был в загородном доме с родителями, 5 июня вышел на прогулку и не вернулся. После этого родителям стали приходить смс-сообщения с угрозами.

Сына Скрыпника нашли, по информации Baza, связанным в поле под Ногинском. При себе у него была записка с угрозами, что именно в ней говорилось — неизвестно, отмечает издание. С ним работают следователи.

По данным СМИ, адвокат связывает произошедшее с делом банды Аслана Гагиева, по которому он проходит свидетелем. По данным следствия, Гагиев в 2004 году организовал преступную группу, в которую входили более 40 человек. Они убили 60 человек. Самого Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии в 2018 году, сейчас он находится под арестом. 

Теги:
адвокаты, Подмосковье , em, похищение
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