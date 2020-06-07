СМИ: в Подмосковье похитили сына адвоката. Защитник проходит свидетелем по делу банды Гагиева

В Подмосковье СК возбудил дело о похищении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК), сообщается на сайте ведомства.

ТАСС, РБК и Baza пишут, что речь идет о пропаже 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника. По данным СК, юноша, когда был в загородном доме с родителями, 5 июня вышел на прогулку и не вернулся. После этого родителям стали приходить смс-сообщения с угрозами.

Сына Скрыпника нашли, по информации Baza, связанным в поле под Ногинском. При себе у него была записка с угрозами, что именно в ней говорилось — неизвестно, отмечает издание. С ним работают следователи.

По данным СМИ, адвокат связывает произошедшее с делом банды Аслана Гагиева, по которому он проходит свидетелем. По данным следствия, Гагиев в 2004 году организовал преступную группу, в которую входили более 40 человек. Они убили 60 человек. Самого Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии в 2018 году, сейчас он находится под арестом.