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№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
СМИ: в Подмосковье похитили сына адвоката. Защитник проходит свидетелем по делу банды Гагиева
В Подмосковье СК возбудил дело о похищении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК), сообщается на сайте ведомства.
ТАСС, РБК и Baza пишут, что речь идет о пропаже 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника. По данным СК, юноша, когда был в загородном доме с родителями, 5 июня вышел на прогулку и не вернулся. После этого родителям стали приходить смс-сообщения с угрозами.
Сына Скрыпника нашли, по информации Baza, связанным в поле под Ногинском. При себе у него была записка с угрозами, что именно в ней говорилось — неизвестно, отмечает издание. С ним работают следователи.
По данным СМИ, адвокат связывает произошедшее с делом банды Аслана Гагиева, по которому он проходит свидетелем. По данным следствия, Гагиев в 2004 году организовал преступную группу, в которую входили более 40 человек. Они убили 60 человек. Самого Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии в 2018 году, сейчас он находится под арестом.
Теги:адвокаты, Подмосковье , em, похищение
У здания московского МВД задержали участника одиночного пикета в поддержку арестованного активиста
В Москве у управления МВД на Петровке задержали активиста Константина Фокина, выступавшего в поддержку Дениса Петрова, арестованного за одиночный пикет. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил сам активист.
Он сидел у здания с плакатом «Денис Петров не преступник». Активиста привезли в ОВД «Тверской». «МБХ медиа» он уточнил, что на него составляют протокол за нарушение самоизоляции.
Фокин отбыл административный арест за неповиновение полиции (19.3 КоАП). Ему сначала назначили пять суток, но позже сократили срок на десять часов, активист вышел из спецприемника накануне. Арестовали Фокина за то, что он пришел с плакатом к зданию Мосгорсуда, где 1 июня должны были рассматривать жалобу на арест спецкора «Новой» Ильи Азара. Там Фокина, который попытался приковать себя цепью к забору, задержали.
Петрова за пикет на Петровке в поддержку Азара арестовали на 15 суток. Ему вменили повторное нарушение правил проведения массовых акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Самому Азару 28 мая Тверской районный суд назначил 15 суток ареста за пикет на Петровке в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Позже Мосгорсуд снизил срок до десяти суток, Азар вышел из спецприемника сегодня. На одиночных пикетах на Петровке в его поддержку и за право проводить подобные акции, которые продолжились после ареста спецкора «Новой» и активистов, задержали за все время несколько десятков человек.