У здания московского МВД задержали участника одиночного пикета в поддержку арестованного активиста

В Москве у управления МВД на Петровке задержали активиста Константина Фокина, выступавшего в поддержку Дениса Петрова, арестованного за одиночный пикет. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил сам активист.

Он сидел у здания с плакатом «Денис Петров не преступник». Глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев уточнил «Новой газете», что Фокин был в пикете около десяти минут. Активиста привезли в ОВД «Тверской».

Фокин на Петровке. Фото из телеграм-канала «Метропикет»

обновлено 16:55 Морев сообщил «Новой газете», что Фокина отпустили из ОВД с протоколом о нарушении самоизоляции (3.18.1 КоАП Москвы).

Фокин отбыл административный арест за неповиновение полиции (19.3 КоАП). Ему сначала назначили пять суток, но позже сократили срок на десять часов, активист вышел из спецприемника накануне. Арестовали Фокина за то, что он пришел с плакатом к зданию Мосгорсуда, где 1 июня должны были рассматривать жалобу на арест спецкора «Новой» Ильи Азара. Там Фокина, который попытался приковать себя цепью к забору, задержали.

Петрова за пикет на Петровке в поддержку Азара арестовали на 15 суток. Ему вменили повторное нарушение правил проведения массовых акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Самому Азару 28 мая Тверской районный суд назначил 15 суток ареста за пикет на Петровке в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Позже Мосгорсуд снизил срок до десяти суток, Азар вышел из спецприемника сегодня. На одиночных пикетах на Петровке в его поддержку и за право проводить подобные акции, которые продолжились после ареста спецкора «Новой» и активистов, задержали за все время несколько десятков человек.