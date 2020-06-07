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№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
The Times: Скрипали переехали в Новую Зеландию и сменили имена
Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в 2018 году попытались отравить ядом «Новичок» в Солсбери, переехали из Великобритании в Новую Зеландию. Об этом рассказали источники The Sunday Times в британском правительстве.
По словам одного из собеседников издания, Скрипали живут под новыми именами. Также им оказали помощь, чтобы они смогли начать новую жизнь. До переезда, по данным источников The Sunday Times, Скрипали более года жили в месте, предоставленном и охраняемым британской разведкой MI6.
Соседи Скрипалей в Солсбери рассказали The Sunday Times, что в декабре получили рождественскую открытку от них. Обратный адрес там указан не был.
Племянница Скрипаля Виктория заявила РИА Новости, что о переезде дяди в Новую Зеландию ей неизвестно. Она добавила, что не верит этой информации.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери в марте 2018 года. По версии Лондона, к инциденту причастны сотрудники российских спецслужб. Москва все обвинения отрицает. Через несколько месяцев после покушения на Скрипалей воздействию «Новичка» случайно подверглись британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс, последняя умерла после отравления.
Теги:em, великобритания, новая зеландия, сми, скрипаль
Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек
В мире общее число умерших от коронавируса превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, собирающего информацию о COVID-19.
Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в США (около 110 тысяч), Великобритании (свыше 40,5 тысяч) и Бразилии (почти 36 тысяч). Россия, где от COVID-19 скончались 5859 человек, находится на 14 месте по этому показателю.
Всего в мире заразились коронавирусом свыше 6,9 млн человек. Самое большое число заболевших — в США (1,9 млн), Бразилии (почти 673 тысячи) и России (более 467 тысяч).
Многие страны Европы стали отменять ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. В частности, ряд государств ЕС уже договорились о частичном открытии границ, например страны Прибалтики. Разрешить въезд иностранцев в страну в июле планирует в том числе Испания, которая весной была среди лидеров по числу заболевших и умерших с коронавирусом. Однако внешние границы в Евросоюзе договорились не открывать раньше 1 июля.