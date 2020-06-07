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№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек
В мире общее число умерших от коронавируса превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, собирающего информацию о COVID-19.
Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в США (около 110 тысяч), Великобритании (свыше 40,5 тысяч) и Бразилии (почти 36 тысяч). Россия, где от COVID-19 скончались 5859 человек, находится на 14 месте по этому показателю.
Всего в мире заразились коронавирусом свыше 6,9 млн человек. Самое большое число заболевших — в США (1,9 млн), Бразилии (почти 673 тысячи) и России (более 467 тысяч).
Многие страны Европы стали отменять ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. В частности, ряд государств ЕС уже договорились о частичном открытии границ, например страны Прибалтики. Разрешить въезд иностранцев в страну в июле планирует в том числе Испания, которая весной была среди лидеров по числу заболевших и умерших с коронавирусом. Однако внешние границы в Евросоюзе договорились не открывать раньше 1 июля.
Теги:em, пандемия, смерть, коронавирус
RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Из-за нарушений его оставили без движения
Телеканал Russia Today подал иск в Абритражный суд Москвы против политика Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и издание Znak.com. Об этом сам Навальный сообщил в твиттере.
Суд оставил иск без движения из-за нарушения: например, там нет необходимой информации об ответчиках. «ТВ-Новости» (управляет RT) нужно устранить недостатки до 6 июля. Какая именно публикация стала поводом для подачи каналом заявления в суд, не уточняется.
ФБК выпускал несколько расследований про RT и его главного редактора Маргариту Симоньян. В одном из них утверждалось, что Симоньян вместе с семьей за последние несколько лет получили на свои счета более 700 миллионов рублей по контрактам на рекламу и пиар от госкомпаний. В другом расследовании говорилось, что главред RT и ее муж Тигран Кеосаян получили 46 миллионов рублей за фильм «Крымский мост». Znak.com публиковал материалы о расследованиях ФБК.