Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Подписка

Имеем право выходить!

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 58 от 5 июня 2020

Читать номер

RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Из-за нарушений его оставили без движения

Общество4

4
 

Телеканал Russia Today подал иск в Абритражный суд Москвы против политика Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и издание Znak.com. Об этом сам Навальный сообщил в твиттере. 

Суд оставил иск без движения из-за нарушения: например, там нет необходимой информации об ответчиках. «ТВ-Новости» (управляет RT) нужно устранить недостатки до 6 июля. Какая именно публикация стала поводом для подачи каналом заявления в суд, не уточняется. 

ФБК выпускал несколько расследований про RT и его главного редактора Маргариту Симоньян. В одном из них утверждалось, что Симоньян вместе с семьей за последние несколько лет получили на свои счета более 700 миллионов рублей по контрактам на рекламу и пиар от госкомпаний. В другом расследовании говорилось, что главред RT и ее муж Тигран Кеосаян получили 46 миллионов рублей за фильм «Крымский мост». Znak.com публиковал материалы о расследованиях ФБК. 

Теги:
иск, russia today, znak.com, соболь, навальный, em

Бразилия решила частично прекратить обновление данных по коронавирусу в стране

Общество390

390
 

Власти Бразилии решили частично закрыть статистику по COVID-19 в стране. Об этом пишет Reuters. 

Минздрав Бразилии принял решение не публиковать данные об общем числе подтвержденных случаев заражения и умерших от коронавируса в стране, а также не давать общую информацию о распространении инфекции по бразильским регионам. Сайт, на котором публикуются данные о зараженных COVID-19, обновили накануне. Там есть информация лишь о новых случаях и летальных исходах за последние сутки. 

«Cводные данные не отображают ситуацию в стране на настоящий момент. В настоящее время предпринимаются другие действия для улучшения отчетности», — сообщил в твиттере президент Бразилии Жаир Болсонару.

Бразилия находится на втором месте после США по числу зараженных коронавирусом (свыше 672 тысяч случаев). В стране умерли почти 35 тысяч человек с COVID-19. Болсонару называл преувеличенной мировую озабоченность по поводу COVID-19, и весной уволил министра здравоохранения Луиса Мандетту, который выступал за введение жестких ограничений из-за пандемии. 

Теги:
em, коронавирус, бразилия
Больше интересного в вашей ленте
Как избавиться от муравьев в огороде: простой способ
Вы будете видеть меньше такого
Парень из США провел 75 дней в лесу без связи. Он вернулся и задал в твиттере вопрос "Я что-то пропустил?"
Вы будете видеть меньше такого
Какие странные вещи нашли при строительстве московского метро
Вы будете видеть меньше такого
Настя Каменских похудела почти на 20 кг (фото)
Вы будете видеть меньше такого
Курьеры службы доставки еды в столице объявили забастовку
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Рысь совершила невероятно зрелищный прыжок, чем потрясла случайных наблюдателей
Вы будете видеть меньше такого
Мороженое без пальмового масла — 7 натуральных марок
Вы будете видеть меньше такого
Знакомый аргонщик показал, как паять алюминий без аргона в домашних условиях за несколько минут
Вы будете видеть меньше такого
Почему на японских автомобилях зеркала ближе к фарам, чем к лобовому стеклу
Вы будете видеть меньше такого
Актуальный розовый маникюр! Свежие идеи 2020 года.
Вы будете видеть меньше такого
Как посреди карантина проводят книжный фестиваль на Красной площади
Вы будете видеть меньше такого
Люди делятся снимками, доказывающими, что генетика — это нечто поразительное
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Кем бы ты была в Древнем Египте?
Вы будете видеть меньше такого
Это поможет побороть долгоносика на клубнике: безопасно и эффективно
Вы будете видеть меньше такого
Простое упражнение, которое поможет сохранить мужские силы после 40, 50 и 60 лет
Вы будете видеть меньше такого
Беру две сосиски и лаваш и через 15 минут необычная закуска готова: рецепт выручает, когда нет времени долго готовить…
Вы будете видеть меньше такого
Четыре бытовых хитрости, которым я научилась у грузинок
Вы будете видеть меньше такого
Прогноз погоды на 7 дней: россиян ждут новые испытания
Вы будете видеть меньше такого
Где живет артист Геннадий Ветров
Вы будете видеть меньше такого
Почему смотреть в глаза кошке не советуют даже ветеринары
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera