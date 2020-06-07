RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Из-за нарушений его оставили без движения

Телеканал Russia Today подал иск в Абритражный суд Москвы против политика Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и издание Znak.com. Об этом сам Навальный сообщил в твиттере.

Суд оставил иск без движения из-за нарушения: например, там нет необходимой информации об ответчиках. «ТВ-Новости» (управляет RT) нужно устранить недостатки до 6 июля. Какая именно публикация стала поводом для подачи каналом заявления в суд, не уточняется.

ФБК выпускал несколько расследований про RT и его главного редактора Маргариту Симоньян. В одном из них утверждалось, что Симоньян вместе с семьей за последние несколько лет получили на свои счета более 700 миллионов рублей по контрактам на рекламу и пиар от госкомпаний. В другом расследовании говорилось, что главред RT и ее муж Тигран Кеосаян получили 46 миллионов рублей за фильм «Крымский мост». Znak.com публиковал материалы о расследованиях ФБК.