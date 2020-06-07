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№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
RT подал иск к Навальному, Соболь и Znak.com. Из-за нарушений его оставили без движения
Телеканал Russia Today подал иск в Абритражный суд Москвы против политика Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и издание Znak.com. Об этом сам Навальный сообщил в твиттере.
Суд оставил иск без движения из-за нарушения: например, там нет необходимой информации об ответчиках. «ТВ-Новости» (управляет RT) нужно устранить недостатки до 6 июля. Какая именно публикация стала поводом для подачи каналом заявления в суд, не уточняется.
ФБК выпускал несколько расследований про RT и его главного редактора Маргариту Симоньян. В одном из них утверждалось, что Симоньян вместе с семьей за последние несколько лет получили на свои счета более 700 миллионов рублей по контрактам на рекламу и пиар от госкомпаний. В другом расследовании говорилось, что главред RT и ее муж Тигран Кеосаян получили 46 миллионов рублей за фильм «Крымский мост». Znak.com публиковал материалы о расследованиях ФБК.
Бразилия решила частично прекратить обновление данных по коронавирусу в стране
Власти Бразилии решили частично закрыть статистику по COVID-19 в стране. Об этом пишет Reuters.
Минздрав Бразилии принял решение не публиковать данные об общем числе подтвержденных случаев заражения и умерших от коронавируса в стране, а также не давать общую информацию о распространении инфекции по бразильским регионам. Сайт, на котором публикуются данные о зараженных COVID-19, обновили накануне. Там есть информация лишь о новых случаях и летальных исходах за последние сутки.
«Cводные данные не отображают ситуацию в стране на настоящий момент. В настоящее время предпринимаются другие действия для улучшения отчетности», — сообщил в твиттере президент Бразилии Жаир Болсонару.
Бразилия находится на втором месте после США по числу зараженных коронавирусом (свыше 672 тысяч случаев). В стране умерли почти 35 тысяч человек с COVID-19. Болсонару называл преувеличенной мировую озабоченность по поводу COVID-19, и весной уволил министра здравоохранения Луиса Мандетту, который выступал за введение жестких ограничений из-за пандемии.