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№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
Бразилия решила частично прекратить обновление данных по коронавирусу в стране
Власти Бразилии решили частично закрыть статистику по COVID-19 в стране. Об этом пишет Reuters.
Минздрав Бразилии принял решение не публиковать данные об общем числе подтвержденных случаев заражения и умерших от коронавируса в стране, а также не давать общую информацию о распространении инфекции по бразильским регионам. Сайт, на котором публикуются данные о зараженных COVID-19, обновили накануне. Там есть информация лишь о новых случаях и летальных исходах за последние сутки.
«Cводные данные не отображают ситуацию в стране на настоящий момент. В настоящее время предпринимаются другие действия для улучшения отчетности», — сообщил в твиттере президент Бразилии Жаир Болсонару.
Бразилия находится на втором месте после США по числу зараженных коронавирусом (свыше 672 тысяч случаев). В стране умерли почти 35 тысяч человек с COVID-19. Болсонару называл преувеличенной мировую озабоченность по поводу COVID-19, и весной уволил министра здравоохранения Луиса Мандетту, который выступал за введение жестких ограничений из-за пандемии.
Теги:em, коронавирус, бразилия
В России за сутки снова выявили почти девять тысяч случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали 8984 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 467 673 пациентов.
Скончались еще 134 человека с COVID-19, из них 55 — в Москве. Прирост этого показателя в столице стал самым низким с 25 мая, когда за сутки была зафиксирована 41 смерть пациента от коронавируса. Всего за пандемию скончались 5859 пациентов с коронавирусом.
По всей стране выздоровели еще 5343 пациента, за все время пандемии — 226 731. В Подмосковье впервые число выздоровевших за сутки превысило количество госпитализированных пациентов. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что положительная динамика позволила открыть в регионе МФЦ, бани и салоны красоты.
Мэр Москвы Сергей Собянин обещал принять «более радикальные» решения по снятию ограничений на следующей неделе. В городе уже в течение нескольких дней фиксируют меньше двух тысяч новых заболевших за сутки.
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