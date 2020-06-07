Бразилия решила частично прекратить обновление данных по коронавирусу в стране

Власти Бразилии решили частично закрыть статистику по COVID-19 в стране. Об этом пишет Reuters.

Минздрав Бразилии принял решение не публиковать данные об общем числе подтвержденных случаев заражения и умерших от коронавируса в стране, а также не давать общую информацию о распространении инфекции по бразильским регионам. Сайт, на котором публикуются данные о зараженных COVID-19, обновили накануне. Там есть информация лишь о новых случаях и летальных исходах за последние сутки.

«Cводные данные не отображают ситуацию в стране на настоящий момент. В настоящее время предпринимаются другие действия для улучшения отчетности», — сообщил в твиттере президент Бразилии Жаир Болсонару.

Бразилия находится на втором месте после США по числу зараженных коронавирусом (свыше 672 тысяч случаев). В стране умерли почти 35 тысяч человек с COVID-19. Болсонару называл преувеличенной мировую озабоченность по поводу COVID-19, и весной уволил министра здравоохранения Луиса Мандетту, который выступал за введение жестких ограничений из-за пандемии.