онлайн
Случаев в РФ — 458 689, смертей — 5 725, прирост за сутки — 2. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
В России за сутки снова выявили почти девять тысяч случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали 8984 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 467 673 пациентов.
Скончались еще 134 человека с COVID-19, из них 55 — в Москве. Прирост этого показателя в столице стал самым низким с 25 мая, когда за сутки была зафиксирована 41 смерть пациента от коронавируса. Всего за пандемию скончались 5859 пациентов с коронавирусом.
По всей стране выздоровели еще 5343 пациента, за все время пандемии — 226 731. В Подмосковье впервые число выздоровевших за сутки превысило количество госпитализированных пациентов. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что положительная динамика позволила открыть в регионе МФЦ, бани и салоны красоты.
Мэр Москвы Сергей Собянин обещал принять «более радикальные» решения по снятию ограничений на следующей неделе. В городе уже в течение нескольких дней фиксируют меньше двух тысяч новых заболевших за сутки.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:em, россия, коронавирус
Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из спецприемника после ареста за одиночный пикет
Лилит Саркисянкорреспондентка отдела спецрепортажей
Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из московского спецприемника №1 после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке.
«Видимо, решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше. <...> Очевидно, судя по решению судьи, которое было в пятницу, решили воспользоваться моментом для того, чтобы одиночные пикеты тоже попытаться как-то прекратить и, во всяком случае, ограничить», — сказал спецкор «Новой» о своем аресте.
Азара задержали на Петровке 26 мая, когда он встал с одиночным пикетом в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Тверской районный суд приговорил спецкора «Новой» к аресту на 15 суток, но Мосгорсуд сократил срок до десяти.
После ареста Азара, а также активиста Виктора Немытова (ему позже заменили наказание на штраф) на Петровке проходили одиночные пикеты. За все время на них были задержаны несколько десятков человек. Активистов Дениса Петрова и Константина Фокина впоследствии за участие в акциях тоже арестовали.
Журналисты также записали ролик с требованием освободить своего коллегу – с таким же заявлением выступили независимые муниципальные депутаты. Петицию с требованием свободы Азару и всем задержанным за одиночные пикеты подписало больше 84 тысяч человек.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных