В России за сутки снова выявили почти девять тысяч случаев заражения коронавирусом

Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из московского спецприемника №1 после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке.

Илья Азар выходит из спецприемника. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

«Видимо, решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше. <...> Очевидно, судя по решению судьи, которое было в пятницу, решили воспользоваться моментом для того, чтобы одиночные пикеты тоже попытаться как-то прекратить и, во всяком случае, ограничить», — сказал спецкор «Новой» о своем аресте.

Илья Азар с адвокатом Леонидом Соловьевым. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Азара задержали на Петровке 26 мая, когда он встал с одиночным пикетом в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Тверской районный суд приговорил спецкора «Новой» к аресту на 15 суток, но Мосгорсуд сократил срок до десяти.

После ареста Азара, а также активиста Виктора Немытова (ему позже заменили наказание на штраф) на Петровке проходили одиночные пикеты. За все время на них были задержаны несколько десятков человек. Активистов Дениса Петрова и Константина Фокина впоследствии за участие в акциях тоже арестовали.

Журналисты также записали ролик с требованием освободить своего коллегу – с таким же заявлением выступили независимые муниципальные депутаты. Петицию с требованием свободы Азару и всем задержанным за одиночные пикеты подписало больше 84 тысяч человек.