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№ 58 от 5 июня 2020

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В Миннеаполисе решили запретить полиции использовать удушающие приемы при задержании

Общество25

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В американском городе Миннеаполис решили запретить использование удушающих приемов правоохранителями при задержании граждан. Об этом пишет Associated Press.

Запрет стал исполнением части договоренностей между Миннеаполисом и министерством по правам человека штата Миннесота, которое ведет расследование гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Также планируется обязать полицейских останавливать применение удушающих приемов к задержанным со стороны своих коллег.

Уполномоченный по правам человека Ребекка Лусеро заявила, что эти изменения — только начало измения системы. «Предстоит проделать гораздо больше работы, и она должна и будет выполняться быстро, а также с привлечением общественности», — сказала она. 

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился прекратить обучать удушающим приемам правоохранителей. «Этому больше нет места в практике и полицейской деятельности 21-го века», — заявил он.

Джордж Флойд умер 25 мая после задержания полицией. При задержании, когда его душили, он кричал, что ему нечем дышать. Несколько тысяч участников церемонии прощания с Флойдом, прошедшей 4 июня, провели «минуту молчания» длиной в 8 минут 46 секунд — столько полицейский держал колено на горле мужчины.

Четверых правоохранителей, участвовавших в задержании Флойда, уволили и арестовали. Экс-полицейскому, душившему задержанного, предъявили обвинение в убийстве без умысла при совершении тяжкого преступления, остальным трем — в подстрекательстве и пособничестве в непредумышленном убийстве.

Смерть Флойда привела к протестам в США, в некоторых городах они переросли в беспорядки. По оценкам AP, погибли более десяти человек, несколько тысяч протестующих задержали. Акции против расизма и полицейского насилия также начались и во многих европейских городах.

Теги:
полиция, сша, em
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