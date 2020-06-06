США заявили о готовности помочь России в ликвидации последствий разлива топлива под Норильском

США готовы помочь России в ликвидации последствий разлива топлива из резервуара ТЭЦ под Норильском. Об этом госсекретарь Майк Помпео сообщил в своем твиттере.

Он выразил сожаление по поводу происходящего и заявил, что, несмотря на разногласия между странами, США могут помочь смягчить последствия катастрофы и провести техническую экспертизу.

Разлив топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском произошел 29 мая. По данным СМИ, что содержание вредных примесей в воде на месте произошедшего превышает предельно допустимую концентрацию более чем в 200 раз. Всего из-за утечки около 6 тысяч тонн топлива попали в землю, а еще 15 тысяч — в реки и ручьи. Генпрокуратура сообщила, что причиной разгерметизации резервуара могла стать просадка грунта.

ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в группу «Норникель». Ее глава Владимир Потанин обещал оплатить ликвидацию аварии за счет компании, затраты он оценил в 10 млрд рублей.