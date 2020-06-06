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№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
Мэр города в Костромской области потребовал возбудить дело о диверсии против главы местного штаба Навального
Мэр города Мантурово в Костромской области Алексей Смирнов потребовал возбудить уголовное дело о диверсии (по статье 281.1 УК) против координатора штаба Навального в Костроме Александра Зыкова. Об этом глава штаба сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Поводом для этого стал пост в паблике «Подслушано Мантурово» во «ВКонтакте», в котором сказано, что Смирнов «поднял зарплату в период, когда всех повально увольняют» и что он «жулик», а также называл жителей города «отбросами и проходимцами».
«Никогда, ни при каких обстоятельствах я не допускал подобных высказываний в отношении граждан, доверивших мне полномочия возглавить город. Распространяя эту информацию, Зыков знал, что она является ложной, но намеренно, бездоказательно порочил меня в глазах окружающих, настраивая против меня жителей города», — сказано в заявлении.
Также мэр Мантурова подал иск о защите чести и достоинства из-за информации в соцсетях о том, что Смирнов теперь каждый месяц сможет получать около 192 тысяч рублей дополнительно к своей основной зарплате». Заявитель указал, что это был только проект документа, который еще подлежал утверждению местными депутатами. Смирнов потребовал обязать Зыкова опровергнуть эту информацию и взыскать с него в качестве компенсации морального вреда 1 рубль.
Теги:уголовное дело, кострома, em
Минздрав зарегистрировал второе лекарство для лечения COVID-19
Минздрав зарегистрировал для применения в России второй препарат для лечения осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом Интерфаксу сообщили в министерстве.
Еще одним препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре, стал «Левилимаб» (торговое наименование — «Илсира»). Показания для его применения — тяжелое течение COVID-19, когда у пациента развивается одно из осложнений — цитокиновый шторм. Это воспалительная реакция, приводящая к повреждению тканей и органов.
В конце мая Минздрав зарегистрировал «Авифавир», который стал первым зарегистрированным лекарством для лечения осложнений от коронавируса. Препарат решили не запускать его свободную продажу, а использовать его для лечения пациентов под наблюдением врачей. «Авифавир» запрещен для приема беременными женщинами и в период планирования семьи.