Мэр города в Костромской области потребовал возбудить дело о диверсии против главы местного штаба Навального

Мэр города Мантурово в Костромской области Алексей Смирнов потребовал возбудить уголовное дело о диверсии (по статье 281.1 УК) против координатора штаба Навального в Костроме Александра Зыкова. Об этом глава штаба сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Поводом для этого стал пост в паблике «Подслушано Мантурово» во «ВКонтакте», в котором сказано, что Смирнов «поднял зарплату в период, когда всех повально увольняют» и что он «жулик», а также называл жителей города «отбросами и проходимцами».

«Никогда, ни при каких обстоятельствах я не допускал подобных высказываний в отношении граждан, доверивших мне полномочия возглавить город. Распространяя эту информацию, Зыков знал, что она является ложной, но намеренно, бездоказательно порочил меня в глазах окружающих, настраивая против меня жителей города», — сказано в заявлении.

Также мэр Мантурова подал иск о защите чести и достоинства из-за информации в соцсетях о том, что Смирнов теперь каждый месяц сможет получать около 192 тысяч рублей дополнительно к своей основной зарплате». Заявитель указал, что это был только проект документа, который еще подлежал утверждению местными депутатами. Смирнов потребовал обязать Зыкова опровергнуть эту информацию и взыскать с него в качестве компенсации морального вреда 1 рубль.