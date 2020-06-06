Минздрав зарегистрировал второе лекарство для лечения COVID-19

Минздрав зарегистрировал для применения в России второй препарат для лечения осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом Интерфаксу сообщили в министерстве.

Еще одним препаратом, зарегистрированным по ускоренной процедуре, стал «Левилимаб» (торговое наименование — «Илсира»). Показания для его применения — тяжелое течение COVID-19, когда у пациента развивается одно из осложнений — цитокиновый шторм. Это воспалительная реакция, приводящая к повреждению тканей и органов.

В конце мая Минздрав зарегистрировал «Авифавир», который стал первым зарегистрированным лекарством для лечения осложнений от коронавируса. Его свободную продажу решили не запускать, а использовать лекарство для лечения пациентов под наблюдением врачей. «Авифавир» запрещен для приема беременными женщинами и в период планирования семьи.