Суд отказался рассматривать иск ФСИН к экс-сотруднику, рассказавшему «Новой газете» о порядках в системе

Рудничный районный суд Кемерово отказался рассматривать иск Федеральной службы исполнения наказаний к бывшему сотруднику исправительной колонии № 40 ФСИН по Кемеровской области Роману Лазареву.

Ведомство требовало с него 2,89 млн рублей за то, что он решил уволиться из системы, не дожидаясь окончания срока действия своего контракта. Мужчина объяснял это «неправильной работой системы».

«Суд отказался рассматривать иск ФСИН, поскольку службой не был соблюден досудебный порядок решения спора», — рассказала «Новой газете» представляющая интересы Лазарева юрист Юлия Федотова. Она также отметила, что, получив отказ суда, ФСИН снизила требования к Лазареву сразу на 2 миллиона рублей: до 892 337 рублей 91 копейки. «На каком основании эти два миллиона требовали раньше — непонятно», — сказала юрист.

В феврале этого года экс-сотрудник кемеровской колонии № 40 Роман Лазарев рассказал «Новой газете» о том, что решил уволиться из системы до окончания срока действия контракта из-за неправильной работы ФСИН. По словам Романа, насилие над заключенными произрастает из-за постоянного угнетения самих сотрудников и большого объема бессмысленной работы.