«История началась еще до того, как я занялся темой ритуального бизнеса»: Голунов — о своем задержании год назад

Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова в июне прошлого года не связано с его расследованием о ритуальном бизнесе. Об этом он рассказал в интервью Екатерине Гордеевой.

«Сейчас идет работа по заказчику этого преступления», — сообщил Голунов. Он добавил, что не может раскрыть подробностей расследования.

По словам журналиста, оперативники проделали большую работу, и он «стал четче представлять картину». «Понял, что вся эта история началась еще до того, как я занялся темой ритуального бизнеса. И даже до того, как люди из ритуального бизнеса узнали, что я об этом пишу», — рассказал он.

Журналист предполагает, какое из его расследований могло стать причиной произошедшего год назад, но сказал, что назвать его не может. Голунов отметил, что ему хотелось бы завершения расследования его задержания:

«Заказчики моего дела реально подставили и опорочили правоохранительную систему, опорочили мою страну, выставили всех идиотами. И, мне кажется, будет очень странно, если они не понесут за это ответственности».

Голунова задержали в июне прошлого года по делу о наркотиках и отправили под домашний арест. Сам Голунов говорил, что запрещенные вещества ему подбросили. Спустя несколько дней журналиста освободили из-под домашнего ареста, а его уголовное преследование прекратили.

По делу о задержании Голунова проходят пять бывших оперативников из УВД по Западному административному округу Москвы. Четверо из них под стражей, Дениса Коновалова, признавшего вину и давшего показания против своего бывшего начальника Игоря Ляховца, отпустили под домашний арест.