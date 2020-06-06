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Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара: видео

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№ 58 от 5 июня 2020

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У МВД на Петровке задержали двух участниц пикетов в поддержку арестованного спецкора «Новой» Ильи Азара

Общество256

Мария ЕфимоваКорреспондент

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У здания московского МВД на Петровке задержали активисток Элизабетту Корси и Ольгу Николаенко, которые вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного спецкора «Новой газеты» Ильи Азара. Об этом «Новой» рассказала Корси. 

Ольга Николаенко. Фото: фейсбук Элизабетты Корси 

Первой в пикет встала Николаенко. Она простояла с плакатом 15-20 минут, у нее проверили документы. «Попросили даже прописку, но Ольга спросила, на каком основании, и вроде дальнейших вопросов не последовало, отошли. Я стояла на каком-то расстоянии, снимала, все было хорошо и спокойно», — сказала Корси.

Когда вторая активистка достала свой плакат и встала в пикет, у нее тоже попросили документы. Сначала полиция проверила паспорт и сказала ей, что все нормально. «Как только я его убрала, сразу подошли и задержали нас обеих», — уточнила активистка. 

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17:29 Активисток отпустили из Тверского ОВД. Протоколы о нарушении саомизоляции на них решили не составлять, так как у них были цифровые пропуска. Оформление протоколов по статье о нарушении проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) перенесли на 16 июля. 

Накануне у управления МВД на Петровке задержали более десяти участников одиночных пикетов. Их отпустили из ОВД с обязательством о явке на составление протоколов нарушении правил участия в акции (ст. 20.2 КоАП), одного задержанного — по статье о невыполнении требований полицейского (ст. 19.3 КоАП). 

Азара 26 мая тоже задержали на Петровке, когда он вышел с одиночным пикетом в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Спецкора «Новой» сначала приговорили к аресту на 15 суток, но вчера Мосгорсуд сократил срок до десяти суток.

Одиночные пикеты проходили и после ареста Азара, а также активиста Виктора Немытова (ему позже заменили наказание на штраф). На Петровке за все время были задержаны несколько десятков человек. Активистов Дениса Петрова и Константина Фокина впоследствии за участие в акциях тоже арестовали.

Теги:
илья азар, москва, задержания
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