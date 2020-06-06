Власти разрешили учреждениям культуры выдавать ваучеры вместо возврата денег за билеты

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что культурные организации смогут выдавать гражданам ваучеры на посещение мероприятий в будущем вместо того, чтобы возвращать деньги за билеты. Об этом сообщает ТАСС.

По данным властей, всего у ;россиян на руках более 7 млн билетов на мероприятия, которые не состоялись из-за пандемии COVID-19.

Также вице-премьер отметил, что из-за перехода в онлайн-формат аудитория концертов сильно увеличилась. «Аудитория выросла просто в десятки раз, если не сотни. Нам этот задел, конечно, нужно будет сохранить», — сказал он.

Представители концертной индустрии просили власти разрешить им выдавать ваучеры вместо денег за отмененные мероприятия по аналогии с авиабилетами, так как из-за резкого падения доходов у них нет свободных средств. Бизнес-омбудсмен Борис Титов просил также для поддержки шоу-бизнеса разрешить проведение корпоративов.

На сегодняшней видеоконференции президента Владимира Путина с деятелями культуры также обсуждалось возобновление работы театров. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что театры смогут начать новый сезон со зрителями в зале. Она добавила, что ведомство вместе с деятелями культуры прорабатывает рекомендации по возобновлению их работы.

Чернышенко ранее говорил, что открытие театров и концертных залов в России планируется осенью, на последнем этапе снятия введенных из-за пандемии ограничений. Кинотеатры же могут открыться раньше — в середине июля.