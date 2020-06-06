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№ 58 от 5 июня 2020

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СМИ: на месте разлива солярки под Норильском ПДК вредных веществ превышена в 200 раз

Общество1

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Содержание вредных примесей в воде на месте разлива дизельного топлива в Норильске превышает предельно допустимую концентрацию более чем в 200 раз, рассказали ТАСС и РИА Новости в экстренных службах.

Таковы результаты восьми проб из рек Далдыкан и Амбарная, куда топливо попало вскоре после утечки. Ниже по их течению водозаборов нет, уточнил собеседник ТАСС. Через несколько дней после аварии в Росприроднадзоре оценивали превышение ПДК «в десятки тысяч раз».

Всего из-за утечки 29 мая из резервуара тепловой электростанции в Кайеркане к западу от Норильска, по предварительной оценке, около 6 тысяч тонн топлива попали в землю, а еще 15 тысяч — в реки и ручьи. Из-за ледохода установленные ниже по течению боновые ограждения прорывались, загрязнения дошли до озера Пясино.

ТЭЦ-3, где прорвало дно у резервуара из-за проседания свай фундамента, принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, которая в свою очередь входит в группу «Норникель». Ее глава бизнесмен Владимир Потанино обещал оплатить ликвидацию аварии за счет компании, затраты он оценил в 10 млрд рублей.

На месте работают около 400 человек, к настоящему моменту было собрано около 300 тонн нефтепродуктов; в МЧС накануне отчитывались о локализации разлива. Время на завершение работ в «Норникеле» оценивали в несколько недель; экологи же говорят о не менее шести месяцах.

Теги:
норникель, норильск, красноярский край, нефтяной разлив, va
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