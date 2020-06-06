Путин поручил создать единую базу генетических данных и разработать курсы по генетике для школ

Путин поручил правительству при участии Курчатовского института создать Национальную базу генетической информации. К осени им нужно будет разработать форматы хранения и программные средства, а с 2021 года на работу базы будут выделять средства из федерального бюджета.

Путин также поручил разработать отдельные учебные курсы и модули по генетике для образовательных организаций, а также дополнить программы высшего образования и дополнительного образования.

Идею создания базы генетической информации Путин обсуждал на совещании 14 мая с участием Александра Благова — директора Курчатовского института, назначенного в 2018 году головной научной организацией программы по развитию генетических технологий в России.

На сегодняшний день в стране нет централизованного доступа к имеющимся биоресурсным коллекциям, и доступная для всех научных институтов единая база позволит объединить банки данных генетической информации и реальные коллекции биологических образцов, говорил на майском совещании Благов.

Работа, как отмечал он, уже ведется в Курчатовском геномном центре, который был создан в рамках нацпроекта «Наука», одной из задач которой значится избавление российских ученых до 2027 года от критической зависимости от иностранных баз генетических и биологических данных.

Главным партнером проекта по созданию трех новых геномных центров по поручению Путина весной сделали «Роснефть»; ее глава Игорь Сечин просил Путина исключить их инвестиции в генетику из налогооблагаемой базы. Источники «Би-би-си» в нефтекомпании оценивали их в размере до миллиарда долларов до 2027 года; созданная ею организация сосредоточится на полном генетическом анализе жителей России, утверждали они. Результаты работы геномных центров также будут использоваться в отраслях от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, говорил Путин.