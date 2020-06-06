В крупнейших городах Казахстана задержали несколько десятков участников митингов оппозиции

В крупнейших городах Казастана, столице Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Уральске, Актобе и Семее, в ходе митингов оппозиции задержали порядка ста человек, сообщают корреспонденты «Власти» и местной службы «Радио Свобода». Акции анонсировали лидер незарегистрированной Демпартии Жанболат Мамай и эмигрировавший банкир Мухтар Аблязов.

Участники акции требуют проведениф кредитной амнистии, запрета на продажу земель иностранцам и освобождения политических заключенных. Задерживать опозиционных активистов начали за несколько дней до этого, а с утра места проведения митингов перекрыли; в Алматы перед площадью Дворца Республики проводят дезинфекцию (прямо рядом с протестующими, журналисты жалуются на запах хлорки в воздухе).

В Алматы задержания также проходили на пересечении улиц Абая и Назарбаева и в парке Ганди (где участвовали также сторонники движения «Уличная партия»), в Нур-Султане — возле площади Независимости и расположенной рядом мечети, а также у монумента «Казак Ели».

Задержания объяснили тем, что акции не были согласованы с акиматами по правилам нового закона о массовых акциях, который только вступил в силу 6 июня. Вызвавший разногласия документ разрешает митинги в областных центрах исключительно в гайд-парках и, по оценке правозащитников, фактически обязывает получать разрешение на все акции.

Инициатором поправок в законодательство выступил президент Токаев после состоявшихся в июне 2019 года выборов, сопровождавшихся массовыми протестами и задержаниями тысяч их участников. Тогда он настаивал, чтобы согласование митингов носило уведомительный характер. В документе также прописали запрет на организацию митингов иностранцами и на ношение скрывающих лицо предметов одежды, кроме медицинских масок.