Власти еще трех регионов вслед за Прикамьем отказались от проведения парада Победы 24 июня

Власти Белгородской, Орловской и Томской областей отказались из-за пандемии коронавируса проводить парад Победы 24 июня. Несколько дней назад о переносе мероприятия на более позднюю дату объявил и глава Пермского края.

В Белгородской области, которая находится на 35-м месте по числу заболевших (более 2700 с начала пандемии), отказ объяснили рекомендациями санитарных врачей и назвали возможной новой датой 12 июля – годовщину танкового сражения под Прохоровкой 1943 года в ходе битвы на Курской дуге.

В идущей следом за ней по числу пациентов с COVID-19 Орловской области парад назначили на 5 августа, при этом 24 июня там состоится авиационная часть, которую в сам день Победы отменили из-за непогоды. Губернатор Андрей Клычков рассказал, что они не подавали заявку на проведение парада из-за «большого риска заражения коронавирусом».

Глава Томской области Сергей Жвачкин объяснил отказ тем, что «по указу президента парад проводится в городах-героях и там, где есть воинские гарнизоны; в Томске воинских гарнизонов нет и никогда не было, и никогда в жизни в Томске не проводились воинские парады». В регионе заболевших к настоящему моменту меньше тысячи человек.