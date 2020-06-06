В России за сутки вновь выявили больше 8 тысяч заболевших коронавирусом. В Петербурге умерли рекордные 55 пациентов

В России суточный прирост заболевших коронавирусом составил 8855 человек, общее число заболевших с начала вспышки превысило 458 тысяч. Число выздоровевших четвертый день подряд практически равно количеству новых пациентов.

В Москве четвертый день сообщается о менее двух тысячах новых заболевших (1992 накануне), из-за этого число продолжающих там лечение пациентов опустилось ниже 90 тысяч. При этом количество новых случаев за пределами столицы, которое постепенно росло с начала мая, осталось почти неизменным (6863 накануне и 6871 днем ранее).

За последние сутки смерть непосредственно от коронавируса подтвердилась у 58 пациентов в Москве, у рекордных 55 в Санкт-Петербурге, а также еще у 18 в Подмосковье и 10 — в Дагестане. Всего же прирост в федеральной статистике за сутки составил 197 новых смертей — больше было только 29 мая, когда сообщали о 232 погибших.

Среди ежедневного прироста последнюю неделю снижалась доля новых пациентов, у которых болезнь проходит бессимптомно: если 2 июня их было почти 42%, то сегодня их 36,9%, отметили в федеральном штабе по коронавирусу. Ранее о переполнении инфекционных больниц говорили медработники в Самарской, Иркутской областях и новосибирский Минздрав. Полевой военный госпиталь для лечения коронавирусных больных по поручению президента на днях развернули в Забайкалье.