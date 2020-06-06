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№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
Минюст: принятые для борьбы с коронавирусом ограничения не нарушают права граждан
Минюст завершил проверку правовых актов, принятых для борьбы с распространением коронавируса, начатую в начале недели по поручению премьера Михаила Мишустина. Введенные ими ограничения носят временный характер, соразмерны угрозе и «безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан», считают в министерстве.
В поручениях Мишустина отдельно отмечалась необходимость проверить указы московского мэра Сергея Собянина, который одним из первых в рамках режима повышенной готовности ввел режим самоизоляции, ограничивающий выход на улицу, а впоследствии — и электронные пропуска для пользования транспортом. Меры вскоре переняли и остальные регионы.
«Принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого субъекта, а также сопровождаются полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан, — заявили в Минюсте по результатам проверки. — Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод».