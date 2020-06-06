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№ 58 от 5 июня 2020

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В Иркутской области при пожаре погибли четверо малолетних детей и их отец

Общество16

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В Иркутской области в селе Баргадай Зиминского района из-за пожара в частном доме погибли четверо детей от 2 до 6 лет вместе с отцом. Их мать, которая проснулась от задымления и выбежала на улицу, госпитализировали с ожогами, сообщили в экстренных службах.

Пожар, предположительно, начался из-за замыкания проводки в час ночи по местному времени (20:00 мск). Прибывшие на место ночью пожарные тушили огонь, охвативший все постройки на участке, до 6 утра.

Семья в прошлом году была среди тех, кто пострадал от разрушительного наводнения в Иркутской области, а также состояла на учете в органах соцзащиты как неблагополучная, отметили в МЧС. Глава района сказала ТАСС, что у матери детей «ранее возникали проблемы с алкоголем».

«Семья была многодетной и социально проблемной, — добавил неназванный собеседник Интерфакса. — родители злоупотребляли алкоголем, жили на социальные выплаты на детей. И накануне получили очередную выплату. Пять детей находились на воспитании родственников, еще четверо проживали с родителями. Предварительно, взрослые, злоупотребив алкоголем, устроили пожар».

Теги:
пожары, иркутская область, va
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