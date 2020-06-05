СК: росгвардейцы выстрелили семь раз во время штурма квартиры укравшего обои екатеринбуржца

Во время штурма квартиры екатеринбуржца Владимира Таушанкова, подозреваемого в хищении из промышленного магазина четырех рулонов обоев, сотрудники Росгвардии выстрелили семь раз. К такому выводу пришла группа специалистов из Следственного комитета Свердловской области.

По предварительным данным, полученным после работы в квартире Таушанкова, три пули попали в погибшего, одна — прошла по касательной, еще три пули застряли в сейф-двери. Экспертам удалось выяснить, что в момент стрельбы дверь была приоткрыта, а силовики стреляли в проем под углом, находясь на расстоянии около метра от входа в квартиру. В СК пришли к выводу, что дверь не была сломана, ее открыли ключами.

«Когда я принесла ключи от квартиры, собровцы как раз пытались сломать дверь, — рассказала «Новой газете» Надежда Голик, мать погибшего. — Было очень шумно и пыльно. Я подняла руку с ключами вверх. Кто-то их взял. Потом я услышала грохот. Когда все стихло, я увидела, что окровавленный сын лежит в коридоре».

СК рассматривает версию, опровергаемую отцом погибшего, согласно которой Таушанков встретил силовиков с ножом и газовым баллончиком. По предварительным данным, в ответ бойцы СОБР стреляли по ногам и в область живота, однако каким образом смертельные ранения пришлись в область груди, пока не объяснено.

В течение дня группа следователей опрашивала близких, друзей и знакомых погибшего, делали обход соседей. Некоторые из опрошенных рассказали, что раньше Владимир был общительным и веселым парнем. Около двух лет назад он неожиданно замкнулся в себе.

Напомню, в ночь на 1 июня в Екатеринбурге 27-летний мужчина, по версии правоохранительных органов, совершил разбойное нападение на промышленный магазин «Лео», откуда похитил четыре рулона обоев, общей стоимость около 8 тысяч рублей. Позже он заперся в своей квартире. При штурме предполагаемый злоумышленник был расстрелян бойцами Росгвардии.

Почти двое суток правоохранительные органы никак не комментировали данное происшествие. Позже пресс-служба Росгвардии озвучила официальную версию произошедшего, подчеркнув, что Таушанков судим за наркоторговлю. Данная информация оказалась лживой — Таушанков никогда не был судим и не имел ни одного привода в правоохранительные органы. СК Свердловской области возбудил уголовное дело в отношение погибшего по ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти), пояснив, что мужчина высказывал угрозы в адрес сотрудников Росгвардии, угрожая им ножом.