Власти: 20% сотрудников скорой помощи Петербурга заболели коронавирусом

В Петербурге коронавирусом заразились 20% сотрудников скорой помощи, рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» начальник отдела по оказанию амбулаторной медпомощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

По ее словам, в связи с этим пришлось мобилизовать все силы «скорой» и перенести отпуска, однако это не помогло избежать задержки на вызовах.

«20 минут и 2 часа — это рекомендуемое время в порядке оказания скорой медицинской помощи. Безусловно, у нас 85% вызовов укладываются в норматив. Есть задержки, связанные с разными причинами, мы стараемся их ликвидировать», — цитирует Соловьеву Интерфакс.

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского Центра имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал, что в городе коронавирусом заразились более трех тысяч медицинских работников, из них восемь умерли. Он уточнил, что большинство случаев связано «с выполнением своих функциональных обязанностей».

Представители врачебного сообщества запустили список с именами погибших от коронавируса коллег. На данный момент в нем больше 350 имен. В мае «Медиазоне» удалось подтвердить смерть 186 из них, кто непосредственно работал с ковидными пациентами. Даже с учетом этих данных смертность от коронавируса в России среди медиков оказалась в 16 раз выше, чем в сопоставимых по масштабам эпидемии странах.