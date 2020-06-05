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№ 58 от 5 июня 2020

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Всемирный альянс по вакцинам собрал рекордные 8,8 миллиардов для прививок 300 миллионам детей

Общество53

Евгения ДиллендорфСобственный корреспондент «Новой» в Великобритании

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Всемирный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), продвигающий вакцинацию среди беднейших общин мира, собрал рекордные 8,8 миллиардов долларов для иммунизации 300 миллионов детей и на другие программы в сфере общественного здравоохранения.

Супер-марафон по сбору средств прошел 4 июня на площадке Великобритании, которая сделала самый крупный взнос: обещание за пять лет выплатить 2 миллиарда 80 миллионов долларов равными траншами.

Вторым по величине донором стал филантроп Билл Гейтс, который  пожертвовал 1,6 миллиарда долларов из фонда Билла и Мелинды Гейтс. Среди других основных доноров — Норвегия, Германия и США. Еще восемь стран впервые в истории взяли на себя обязательства перед GAVI — Бутан, Буркина-Фасо, Камерун, Финляндия, Греция, Новая Зеландия, Португалия и Уганда.

Сборы пойдут на вакцинацию детей от полиомиелита, дифтерии и кори в течение пяти лет. По оценкам GAVI эти средства помогут спасти 7-8 миллионов жизней.

GAVI был основан в 2000 году и объединяет правительства развивающихся стран и стран-доноров, Всемирную организацию здравоохранения, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, индустрию вакцин, технические агентства, гражданское общество, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и других партнеров из частного сектора. Альянс помог иммунизировать более 760 миллионов детей, предотвратил более 13 миллионов смертей, что помогло снизить детскую смертность вдвое в 73 развивающихся странах.

Теги:
вакцины, nt

В Чебоксарах суд приговорил к условному сроку экс-полицейского по обвинению в изнасиловании

Общество527

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Калининский районный суд Чебоксар приговорил 34-летнего бывшего сотрудника патрульно-постовой службы к 3,5 годам лишения свободы условно по обвинению в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК). Об этом сообщает управление Следственного комитета по Чувашии.

По версии следствия, 18 ноября 2019 года обвиняемый во время своего отпуска пришел в гости к другу в общежитие в Чебоксарах, в коридоре они познакомились с 49-летней женщиной.

«[Ей] предложили ей за плату убраться у них в комнате. Женщина согласилась, а после того как она помыла полы, мужчины в качестве благодарности пригласили ее за стол. Некоторое время они вместе распивали спиртное, после чего женщина попрощалась и ушла к себе в комнату. Однако обвиняемый пошел за ней, вошел в ее комнату, где толкнул ее на кровать и нанес ей один удар кулаком по лицу, а затем вступил с ней в насильственную половую связь», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что подсудимого уволили из МВД «за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел». 

Теги:
изнасилование, чебоксары, nt
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