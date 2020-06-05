Всемирный альянс по вакцинам собрал рекордные 8,8 миллиардов для прививок 300 миллионам детей

Всемирный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), продвигающий вакцинацию среди беднейших общин мира, собрал рекордные 8,8 миллиардов долларов для иммунизации 300 миллионов детей и на другие программы в сфере общественного здравоохранения.

Супер-марафон по сбору средств прошел 4 июня на площадке Великобритании, которая сделала самый крупный взнос: обещание за пять лет выплатить 2 миллиарда 80 миллионов долларов равными траншами.

Вторым по величине донором стал филантроп Билл Гейтс, который пожертвовал 1,6 миллиарда долларов из фонда Билла и Мелинды Гейтс. Среди других основных доноров — Норвегия, Германия и США. Еще восемь стран впервые в истории взяли на себя обязательства перед GAVI — Бутан, Буркина-Фасо, Камерун, Финляндия, Греция, Новая Зеландия, Португалия и Уганда.

Сборы пойдут на вакцинацию детей от полиомиелита, дифтерии и кори в течение пяти лет. По оценкам GAVI эти средства помогут спасти 7-8 миллионов жизней.

GAVI был основан в 2000 году и объединяет правительства развивающихся стран и стран-доноров, Всемирную организацию здравоохранения, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, индустрию вакцин, технические агентства, гражданское общество, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и других партнеров из частного сектора. Альянс помог иммунизировать более 760 миллионов детей, предотвратил более 13 миллионов смертей, что помогло снизить детскую смертность вдвое в 73 развивающихся странах.