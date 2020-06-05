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№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
В Чебоксарах суд приговорил к условному сроку экс-полицейского по обвинению в изнасиловании
Калининский районный суд Чебоксар приговорил 34-летнего бывшего сотрудника патрульно-постовой службы к 3,5 годам лишения свободы условно по обвинению в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК). Об этом сообщает управление Следственного комитета по Чувашии.
По версии следствия, 18 ноября 2019 года обвиняемый во время своего отпуска пришел в гости к другу в общежитие в Чебоксарах, в коридоре они познакомились с 49-летней женщиной.
«[Ей] предложили ей за плату убраться у них в комнате. Женщина согласилась, а после того как она помыла полы, мужчины в качестве благодарности пригласили ее за стол. Некоторое время они вместе распивали спиртное, после чего женщина попрощалась и ушла к себе в комнату. Однако обвиняемый пошел за ней, вошел в ее комнату, где толкнул ее на кровать и нанес ей один удар кулаком по лицу, а затем вступил с ней в насильственную половую связь», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подсудимого уволили из МВД «за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».
Теги:изнасилование, чебоксары, nt
Гендиректора Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе суда.
Теперь до 21 июля топ-менеджер, который не признает свою вину, должен будет оставаться в своей квартире в центре Москвы. Судья запретил ему общаться с другими фигурантами дела, пользоваться интернетом и другими средствами связи.
Повалко задержали накануне, за день до этого правоохранители пришли с обысками в офис компании. По словам его адвоката Георгия Антонова, претензии силовиков вызвало то, что Повалко вовремя не взыскал долг с дочерней компании РВК.
«Компания выдала заем дочерней структуре для покупки акций — 5 миллионов долларов. Компания два отдала, а три осталась еще должна, срок исполнения сделки — 2022 год. Его обвиняют в том, что он должен был принять меры для скорейшего возвращения долга. Как можно признать вину, если срок исполнения — 2022 год?», — рассказал он агентству РИА Новости.
Во время обысков следователей особенно интересовал «исторический» портфель компании и сделки, совершенные в период с 2012 по 2016 год. Как рассказали в РВК, силовики изучают сделку по реинвестированию части вырученных от продажи компании Soft Machines Inc. денег в американскую компанию Alion Energy.